Птицы-носороги не отличаются по уму от приматов

Чтобы увидеть, насколько навык развит у пернатых, исследователи из Национального университета Сингапура протестировали шесть птиц-носорогов. Их научили указывать клювом на лакомство, которое они видят. Затем угощения накрывали одним красным стаканом, а после перекладывали под другой. Пернатые всегда находили ту емкость, под которой находилось угощение. Таким образом им удалось продемонстрировать понимание видимого перемещения. Однако только три особи смогли пройти следующий, шестой, этап испытания — невидимое перемещение.