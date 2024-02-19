Птицы-носороги не отличаются по уму от приматов

Известно, что некоторые животные понимают постоянство объекта — идею о том, что что-то существует, даже если оно находится вне поля зрения. Оказалось, что восточные пестрокрылые птицы-носороги являются одними из немногих живых существ, которые обладают таким навыком. Об этом пишет Science Alert.
Понимание постоянства объекта может пригодиться птицам во время того, как гнездящиеся самки прячутся от посторонних глаз в дуплах, а самцы приносят им еду. Поэтому для выживания потомства мужские особи птиц-носорогов должны осознавать, что их пара существует в реальности даже тогда, когда ее не видно.
Чтобы увидеть, насколько навык развит у пернатых, исследователи из Национального университета Сингапура протестировали шесть птиц-носорогов. Их научили указывать клювом на лакомство, которое они видят. Затем угощения накрывали одним красным стаканом, а после перекладывали под другой. Пернатые всегда находили ту емкость, под которой находилось угощение. Таким образом им удалось продемонстрировать понимание видимого перемещения. Однако только три особи смогли пройти следующий, шестой, этап испытания — невидимое перемещение.
На последнем этапе угощение сначала прятали под маленькой красной коробочкой, после чего емкость помещали под стакан, там перекладывали под него угощение, а затем показывали пустой объект, под который изначально убирали вознаграждение. Три птицы смогли понять, что корм находится под последней чашкой, хотя они не видели перемещение.
Специалисты прокомментировали результаты, сказав, что понимание невидимого перемещения более сложное. Оно включает интеграцию различных когнитивных навыков, в том числе память, пространственное мышление и логический вывод.
Интересно, что три птицы, которые не прошли последний этап, не имели опыта размножения. По словам ученых, это может быть совпадением, поскольку тестировалось всего шесть пернатых. Однако исследователи не исключают, что навык понимания невидимого перемещения приобретается во время кормления или получения пищи от партнера.
Ученые намерены проводить дальнейшие исследования, чтобы выяснить, обладают ли птицы-носороги другими когнитивными способностями.
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Анна Морозова