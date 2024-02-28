Ученые выяснили, как нейромедиаторы влияют на выбор человека

Оказалось, что концентрация дофамина была выше в те раунды, когда пациент видел аватар человека и вознаграждение было больше, а ниже — когда его место занимал компьютер и выигрыш был меньше предыдущего. В то же время серотонин колебался в зависимости от денежной суммы, однако разница в размере прошлого и текущего приза на изменения его уровня не влияла. Это наблюдалось как во время игр с «человеком», так и во время игр с компьютером.