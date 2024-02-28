Ученые выяснили, как нейромедиаторы влияют на выбор человека

Команда ученых из университетов США и Германии провели эксперимент, в ходе которого измерили концентрацию дофамина и серотонина (гормонов радости и счастья) в мозге живого человека и выяснили, как эти нейромедиаторы формируют социальное поведение человека. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.
В эксперименте участвовали четыре пациента с болезнью Паркинсона, которые подверглись глубокой стимуляции мозга (DBS). Это хирургический метод лечения, в ходе которого человеку имплантируют устройство, стимулирующее определенную часть мозга электрическими импульсами.
В ходе операции, в которой человек обязательно находился в сознании, в мозг помимо DBS-электродов внедрялся еще один. Он фиксировал концентрацию дофамина с серотонином в тканях черного вещества. Измерения происходили десять раз в одну секунду, что позволяло отследить работу нейромедиаторов в реальном времени.
После установки электродов перед пациентами на дисплей выводили интерфейс ультиматума. Это классическая игра для изучения экономических и психологических предпочтений людей в межличностных взаимодействиях. В каждом раунде участникам предлагалось либо забрать 20 виртуальных долларов разделенных не поровну между ними и вторым добровольцем, либо отказаться от суммы. Если же человек отказывался, его товарищ тоже ничего не получал. Выбор осуществлялся при помощи джойстика.
На дисплее вместо аватара человека могли появиться также изображения бездушной машины. Ученые знали, что в подобных экспериментах люди соглашаются забрать даже маленькую сумму денег, если большая часть достанется неживому игроку.
Специалисты называют это концепцией честного дележа. То есть если человеку кто-либо предлагает неравную сделку, например, дает четыре доллара, а забирает шестнадцать, она отменяется, лишь бы второй игрок ничего не получил. Именно поэтому в такие моменты было важно измерить концентрации дофамина и серотонина, которые, по мнению автором работы, должны были показать, как эти нейромедиаторы формируют социальное поведение.
Оказалось, что концентрация дофамина была выше в те раунды, когда пациент видел аватар человека и вознаграждение было больше, а ниже — когда его место занимал компьютер и выигрыш был меньше предыдущего. В то же время серотонин колебался в зависимости от денежной суммы, однако разница в размере прошлого и текущего приза на изменения его уровня не влияла. Это наблюдалось как во время игр с «человеком», так и во время игр с компьютером.
Ранее ученые выяснили, что происходит в мозге во время принятия решений.
Анна Морозова