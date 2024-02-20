Ученые выяснили, что происходит в мозге во время принятия человеком решений

Целью исследования американских ученых было определение источника когнитивных вознаграждений — механизма, с помощью которого человек может ощутить радость, к примеру, при получении доступа к нужной информации. Оказалось, что стремление к определенной информации или нежелание ее получать в значительной степени влияет на процесс принятия решений.