Ученые выяснили, как мозг достигает состояния творческого потока

Продуктивность без усилий и удовольствия — это состояние сознания, которое ценят и ищут люди в бизнесе, искусстве, исследованиях, образовании и все, кто хочет создавать поток творческих идей и продуктов. Это состояние часто называют «потоком» или «потоковым». Новое исследование нейровизуализации, проведенное Лабораторией исследования креативности Университета Дрекселя (США), впервые показало, как мозг переходит в него.
Исследование опубликовано в журнале Neuropsychologia. Его результаты выявили активность мозга, связанную с потоком, во время джазовой импровизации. Результаты показывают, что состояние включает в себя два ключевых фактора: обширный опыт, который помогает генерировать идеи, и творческая свобода, которая позволяет «отпустить контроль» и работать неосознанно.
Исследователи записали электроэнцефалограммы высокой плотности (ЭЭГ) 32 джазовых гитаристов, как опытных, так и начинающих. Каждый доброволец импровизировал под шесть джазовых соло-листов (песен) с запрограммированным аккомпанементом на ударных, бас-гитаре и фортепиано и оценивал интенсивность своего опыта для каждой импровизации. Полученные 192 записанные композиции впоследствии были проиграны четырем джазовым экспертам индивидуально.
«Жюри» оценивало музыку по разным показателям, включая творческий подход, а ученые проанализировали ЭЭГ, чтобы определить, какие области мозга были связаны с с потоком. Оказалось, что музыканты с большим опытом переживали состояние чаще и интенсивнее. Однако опыт — не единственный фактор, способствующий творческому потоку.
ЭЭГ также показало, что это состояние связано с повышенной активностью в слуховых и сенсорных областях левого полушария, которые участвуют в восприятии и воспроизведении музыки. Также оно было связано со снижением активности в верхней лобной извилине мозга — области исполнительного контроля.
Для музыкантов с большим опытом поток ассоциировался с большей активностью в слуховой и зрительной областях. Однако они также продемонстрировали снижение активности в некоторых частях сети режима по умолчанию, что позволяет предположить, что сеть режима по умолчанию не вносит большого вклада в генерацию идей, связанных с потоком, у этих музыкантов.
Напротив, у музыкантов с низким опытом наблюдалась небольшая мозговая активность, связанная с потоком. Авторы добавили, что если вы хотите иметь возможность свободно креативить — развивайте свои навыки. Только доведя свои умения до совершенства вы можете не думать о технике и переключиться на творческий поток.
Музыка занимала центральное место в человеческой культуре на протяжении десятков тысяч лет, но то, как ее воспринимает наш мозг, долгое время было загадкой. Раскрыть ее удалось ученым из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Олеся Маевская