Ученые выяснили, как мозг достигает состояния творческого потока

Для музыкантов с большим опытом поток ассоциировался с большей активностью в слуховой и зрительной областях. Однако они также продемонстрировали снижение активности в некоторых частях сети режима по умолчанию, что позволяет предположить, что сеть режима по умолчанию не вносит большого вклада в генерацию идей, связанных с потоком, у этих музыкантов.