Ученые рассказали, как мозг воспринимает музыку

Однако в каждом из этих процессов были задействованы определенные группы. Другими словами, слуховая кора не просто разбирала ноты, но и пытался предсказать, какие ноты будут следующими, используя то, что он уже знал о мелодических шаблонах. Но ученые отмечают, что об этих нейронных связях еще многое предстоит узнать.