Ученые рассказали, как мозг воспринимает музыку

Музыка занимала центральное место в человеческой культуре на протяжении десятков тысяч лет, но то, как ее воспринимает наш мозг, долгое время было загадкой. Раскрыть ее удалось ученым из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Авторы научной работы, опубликованной в журнале Science Advances, разработали точную карту того, что происходит в коре головного мозга, когда кто-то слышит мелодию.
Оказывается, он делает две вещи одновременно: отслеживает высоту мелодии, используя два набора нейронов, и пытается предсказать, какие ноты будут следующими, используя третий, специфичный для каждого конкретного человека. «Мы обнаружили, что отчасти то, как мы понимаем мелодию, переплетено с тем, как мы понимаем речь», — отметили авторы.
Первые две группы нейронов отвечают за то, как мы обрабатываем изменение высоты голоса, которые придают речи смысл и эмоции. Однако третья группа предназначена исключительно для предсказания дальнейшей мелодии и была выявлена впервые. Команда ученых проверила это на восьми участниках.
Калифорнийские ученые проанализировали прямую активность мозга слуховой коры, пока участники слушали различные композиции западной музыки. Затем они слушали предложения, произнесенные на английском языке. Записи показали, что мозг участников использовал одни и те же нейроны для оценки качества звука как в речи, так и в музыке.
Однако в каждом из этих процессов были задействованы определенные группы. Другими словами, слуховая кора не просто разбирала ноты, но и пытался предсказать, какие ноты будут следующими, используя то, что он уже знал о мелодических шаблонах. Но ученые отмечают, что об этих нейронных связях еще многое предстоит узнать.
Недавно ученые выяснили, как громкие звуки повреждают слух человека.
Олеся Маевская