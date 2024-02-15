Ученые выяснили, как громкие звуки повреждают слух человека

Во многих странах мира действуют законы о ношении наушников на строительных площадках, а мобильные телефоны предупреждают о том, что превышение громкости звука при прослушивании музыки в наушниках приведет к проблемам со слухом. Если пренебрегать этими правилами, могут развиться разные заболевания, в том числе тиннитус (постоянный звон в ушах).