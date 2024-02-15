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Ученые выяснили, как громкие звуки повреждают слух человека

Также был найден способ предотвратить это.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 1,5 миллиарда человек на Земле страдают от частичной или полной потери слуха. Помимо врожденных патологий, причинами этому могут послужить слишком громкое прослушивание музыки, работа в чрезмерно шумной среде и даже игры.

Во многих странах мира действуют законы о ношении наушников на строительных площадках, а мобильные телефоны предупреждают о том, что превышение громкости звука при прослушивании музыки в наушниках приведет к проблемам со слухом. Если пренебрегать этими правилами, могут развиться разные заболевания, в том числе тиннитус (постоянный звон в ушах).

До сих пор не было понятно, как именно громкие звуки повреждают слух человека. Это установили ученые из Питтсбургского университета (штат Пенсильвания, США). Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Команда провела несколько тестов на мышах и установила, что громкие звуки резко повышают уровень цинка во внутреннем ухе. Затем вещество попадает во внутриклеточное пространство, повреждая его и нарушая межклеточную коммуникацию.

В ходе экспериментов также было обнаружено, что некоторые препараты могут снизить количество цинка, предотвратив повреждение слуха. Лекарства работают как губки, удаляя избыток вещества в тканях и нейтрализуя его.

Ученые надеются, что их исследование в будущем поможет разработать методы лечения глухоты и внедрить новые препараты для помощи слабослышащим людям.

Ранее ученые при помощи генной терапии вернули слух детям с врожденной глухотой.

Анна Морозова