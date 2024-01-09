Ученые выяснили, что предки приматов жили парами

Ученые из Франции, Швейцарии, ЮАР и США создали самую точную, по их словам, базу данных приматов на сегодняшний день. Таким образом они выявили, что социальная организация их предков, скорее всего, была изменчива. Работа опубликована в журнале PNAS.

Специалисты провели анализ полевых исследований ныне живущих приматов. Они изучили 439 популяций 215 видов, включая возможные вариации внутри них.

Полученные данные показали, что лишь 10%-20% популяций вели одиночный образ жизни. Остальные предпочитали находить себе пару и сосуществовать вместе с ней, так как это облегчает размножение, снижает конкуренцию между полами и спасает от холода (два примата могли согревать друг друга своими телами).

Ученые считают, что на социальную организацию приматов влияла не только модель поведения, но и размер тела. Как и другие млекопитающие, животные выбирали себе пару из-за своего небольшого размера.

Ранее специалисты выяснили, что приматы узнают своих друзей после десятилетия разлуки.