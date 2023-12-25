Обезьяны узнают друзей даже после десятилетия разлуки

Исследование 26 шимпанзе и бонобо, содержащихся в неволе, под руководством биологов из Гарвардского университета показало, что человекообразные обезьяны могут узнавать членов семьи и друзей, которых они не видели десятилетиями. В частности, 46-летняя бонобо по имени Луиза из заповедника Кумамото в Японии признала двух особей из своего помета, которых она не видела с 1995 года. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование проводилось в различных учреждениях по всему миру, включая заповедник Кумамото, Эдинбургский зоопарк в Шотландии и Бельгийский зоопарк Планкендаль. История Луизы — случай самой продолжительной социальной памяти, зафиксированной у животного, кроме человека. Полученные результаты могут помочь объяснить, как люди развили способность запоминать тысячи лиц на протяжении десятилетий.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DsGS4_t_HW4?si=aHu7xX4m2cIzSLzM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Каждого шимпанзе или бонобо, участвовавшего в исследовании, сажали перед компьютером и показывали две фотографии. На одной был запечатлен незнакомый примат, а на втором — близкий друг или родственник участника эксперимента. Ученые внимательно следили за реакцией животных, в частности — за движением взгляда.

Авторы исследования обнаружили, что приматы значительно дольше смотрят на фотографии со знакомыми. Его результаты подтверждают идею, что человек имеет схожие механизмы обработки лиц, которые используют для формирования прочных и потенциально пожизненных отношений. Также данные говорят о том, что долговременная память лиц может восходить к нашему последнему общему предку с обезьянами, жившему более шести миллионов лет назад.

Недавно ученые выяснили, что любопытство у орангутанов в дикой природе схоже с тем, что мы наблюдаем у людей.

Олеся Маевская