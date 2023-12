Обезьяны узнают друзей даже после десятилетия разлуки

Исследование 26 шимпанзе и бонобо, содержащихся в неволе, под руководством биологов из Гарвардского университета показало, что человекообразные обезьяны могут узнавать членов семьи и друзей, которых они не видели десятилетиями. В частности, 46-летняя бонобо по имени Луиза из заповедника Кумамото в Японии признала двух особей из своего помета, которых она не видела с 1995 года. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.