Ученые из Университета штата Огайо в США выяснили, что многие медицинские работники в специализированных центрах неправильно измеряют давление своим пациентов. Это выявили тогда, когда команда экспертов сравнила показания артериального давления (АД), полученные при строгом соблюдении опубликованных рекомендаций Американской кардиологической ассоциации, с теми, которые получают при обычных (для многих медицинских учреждений) методах его фиксации. Результаты опубликованы в eClinicalMedicine.

Всего в рандомизированном клиническом исследовании участвовали 150 человек. Их поделили на три группы в зависимости от положения тела для измерения давления.

Так, испытуемым проводили измерения на смотровом столе или на кресле с регулируемым положением, измеряли давления сначала в одном положении, а затем в другом. У 16% участников наблюдалось повышение артериального давления при измерении в положении лежа на семь миллиметров ртутного столба, чем во время сбора данных сидя.

По мнению ученых, такой разницы достаточно, чтобы поставить неверный диагноз «гипертония» и назначить неправильные лекарственные препараты, которые будут подвергать риску чрезмерно низкого давления.

Для того, чтобы правильно измерить давление, медицинский работник должен подобрать манжет по размеру руки пациента, также под ним не должно быть одежды. Человек при этом обязан находиться в сидячем положении на стуле, поставив ступни на пол и удерживая руку для процедуры на уровне сердца.

Тем пациентам, кому правильно диагностировали гипертонию, врачи предостерегли от употребления квашеной капусты.

Анна Морозова