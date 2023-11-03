Россиян с гипертонией и больными почками предостерегли от употребления квашеной капусты

По словам собеседника газеты «Вечерняя Москва», в квашеной капусте содержатся пробиотики и пребиотики, которые оказывают положительное влияние на микрофлору кишечника, обмен веществ и пищеварение. Она может стать отличной заменой кисломолочным продуктам, так как в ней содержатся бифидо- и лактобактерии.

«Такая закуска будет опасна для людей с гипертонией и хроническим заболеванием почек. Переизбыток соли будет задерживать жидкость в организме. А органические кислоты в составе продукта могут раздражать желудок. Поэтому не рекомендуется есть капусту при язве и гастрите», — предостерёг врач.

Для того чтобы сохранить полезные свойства продукта и время его хранения, капусту необходимо правильно приготовить, напомнил эксперт. Так, для этого необходимо добавить в неё лук, оливковое масло и клюкву.

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