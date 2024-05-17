Ученые выяснили, что кишечные бактерии влияют на решения людей

Ученые показали, что на решения людей при их взаимодействии друг с другом влияют бактерии кишечника. Исследователи провели эксперимент. Число испытуемых составило 101, все были мужчинами.
Им предложили поучаствовать в экономической игре на деньги «Ультиматум». Согласно правилам, добровольцы должны принять или отвергнуть предложение другой стороны разделить 10 евро между собой. Если оппонент предлагал взять, допустим, 4 евро, то себе он оставлял 6. Игру построили так, что участникам поступали только «несправедливые» предложения (0−5 евро). Если участник отказывался от сделки, то ни одна сторона не получала денег.
Исследователи провели два сеанса игры с перерывом в 7 недель. Во время него 51 мужчина каждый день принимал добавку с пре- и пробиотиками, а остальные получали плацебо. Перед каждым сеансом участники сдавали кровь и кал на анализы.
Выяснилось, что после приема БАД мужчины чаще отвергали неравноценные предложения, лишая себя и недобросовестного оппонента денег. Иными словами, участник отказывался от своей доли, чтобы другой не мог получить большую часть общего банка. Это указывало на возросшую склонность испытуемых к альтруистическому наказанию (когда человек жертвует собственными интересами ради возмездия). Экономически такие решения нерациональны: выгоднее согласиться на любую сумму, чем не получить ничего.
По мнению ученых, обогащение рациона про- и пребиотиками усилило чувство справедливости участников. В плацебо-группе результаты заметно отличались.
Интересно, что у мужчин, более склонных к альтруистическому наказанию, обнаружили более серьезные изменения в составе кишечных бактерий после приема БАД.
По словам экспертов, понимание роли кишечных бактерий позволяет объяснить неразумный с экономической точки зрения выбор людей под влиянием представлений о социальных нормах.
Ранее ученые выяснили, что на некоторые решения влияет денежное стимулирование. В частности, оно может побудить людей бороться с лишним весом.
Айгуль Сабитова