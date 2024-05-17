Ученые выяснили, что кишечные бактерии влияют на решения людей

Выяснилось, что после приема БАД мужчины чаще отвергали неравноценные предложения, лишая себя и недобросовестного оппонента денег. Иными словами, участник отказывался от своей доли, чтобы другой не мог получить большую часть общего банка. Это указывало на возросшую склонность испытуемых к альтруистическому наказанию (когда человек жертвует собственными интересами ради возмездия). Экономически такие решения нерациональны: выгоднее согласиться на любую сумму, чем не получить ничего.