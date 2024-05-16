Назван новый способ повысить мотивацию к похудению

Ожирение — одно из самых распространенных заболеваний, которым страдают 2,6 миллиарда человек во всем мире. Избыточное отложение жира увеличивает риск развития диабета второго типа, болезней сердца, инсультов и нарушений подвижности.
Врачи разрабатывают подходы и методы к профилактике ожирения, побуждая людей заниматься спортом. В особенности это касается мужчин, так как женщины чаще принимают участие в мероприятиях по снижению веса.
Одной из тактик могут стать мотивационные сообщения. Так, 12 научных исследований показали, что мероприятия по снижению веса, в основу которых легли СМС-рассылки, были связаны с потерей массы тела на 2,3 килограмма в среднем. Однако не до конца ясно, какие именно стимулы в текстах рассылок можно считать наиболее эффективными.
Команда ученых из Великобритании решила проверить, могут ли текстовые сообщения с финансовым стимулом помочь мужчинам с ожирением сбросить вес в течение 12 месяцев. Работа опубликована в The Journal of the American Medical Association.
В исследовании участвовало 585 мужчин. При этом 196 испытуемым рассылали сообщения с финансовыми стимулами, 194 получали СМС с мотивационными текстами, а 195 вошли в контрольную группу. Средний возраст составил 50 лет, средняя масса тела — 118,5 килограмма.
Группа с мотивационными текстовыми сообщениями получала каждый день письма следующего содержания: «Это отметка в шесть месяцев! Сейчас важны две вещи: не набрать потерянный вес и иметь в виду цель на год. Насколько вы уверены, что сможете с этим справиться?». Участникам с финансовыми стимулами присылали СМС, в которых говорилось, что на их счет для исследования перевели 400 фунтов стерлингов, доступ к которым они смогут получить по окончании клинического испытания, но эти деньги будут потеряны, если участники не достигнут целевого снижения веса.
Если мужчины теряли 5% от массы тела, они получали 50 фунтов стерлингов, за уменьшение веса на 10% за шесть месяцев участникам полагалось вознаграждение в размере 150 фунтов стерлингов и так далее.
Информация о сумме вознаграждения рассчитывалась автоматически на основе данных веса и отправлялась участникам текстовым сообщением после каждой оценки веса, а оплата производилась банковским переводом после 12-месячного наблюдения.
Через 12 месяцев участники группы с денежным стимулированием в среднем потеряли 4,8% (5,7 килограмма) массы, вес тела мужчин, которым приходили мотивационные сообщения, снизился на 2,7% (три килограмма), а в контрольной группе испытуемые похудели в среднем на 1,3% (1,5 килограмма).
По мнению специалистов, финансовое стимулирование может помочь добиться снижения веса у мужчин с низкой приверженностью лечению. Однако у такого подхода есть недостаток — большие траты со стороны здравоохранения.
Ранее специалист рассказала, как снизить вес без спорта.
Анна Морозова