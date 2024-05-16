Назван новый способ повысить мотивацию к похудению

Группа с мотивационными текстовыми сообщениями получала каждый день письма следующего содержания: «Это отметка в шесть месяцев! Сейчас важны две вещи: не набрать потерянный вес и иметь в виду цель на год. Насколько вы уверены, что сможете с этим справиться?». Участникам с финансовыми стимулами присылали СМС, в которых говорилось, что на их счет для исследования перевели 400 фунтов стерлингов, доступ к которым они смогут получить по окончании клинического испытания, но эти деньги будут потеряны, если участники не достигнут целевого снижения веса.