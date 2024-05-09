Как снизить вес без спорта

Прежде всего надо ограничить ежедневное потребление простых углеводов — сахара, выпечки и различных сладостей. Это не только напрямую ведет к ожирению, но и снижает иммунитет, ускоряет процессы старения.
При избытке углеводов митохондрии переходят на другой тип обмена веществ. В тканях развивается хроническое воспаление, поступает меньше кислорода и питательных веществ, и клетка начинает стареть.
Также надо сбалансировать ежедневный прием жира и белков. Их нужно употреблять на завтрак и обед. А идеальный ужин — это мясо птицы, овощи. Как утверждает врач, овощи в любом возрасте должны стать основой рациона. Их нужно употреблять ежедневно в объеме не менее килограмма и лучше всего сырыми, вареными или тушеными.
Например, добавление в рацион специй и пряностей не только улучшит вкусовые качества блюд, но и активизирует обменные процессы в организме, процесс выработки ферментов. Пища будет лучше перерабатываться и усваиваться, появится больше энергии и меньше веществ начнет откладываться в виде жира. Конечно, добавлять в рацион специи и пряности можно при отсутствии эрозивно-язвенных изменений в стенках желудочно-кишечного тракта, добавляет эксперт.
Стоит также пересмотреть свое отношение к перекусам. Именно они в первую очередь провоцируют появление лишнего веса. При перекусах в крови растет уровень инсулина и глюкозы, а при постоянных перекусах он остается на высоком уровне долгое время. Формируется инсулинорезистентность и появляется риск развития сахарного диабета.
«Интервалы между приемом пищи не должны быть менее 4 часов, в среднем этот показатель составляет 4−6 часов», — рассказывает Шуппо.
Очень полезны для снижения веса и оздоровления организма регулярные прогулки на свежем воздухе. Ходьба способствует увеличению числа митохондрий, клетки начинают эффективно выполнять функции детоксикации и борьбы с вирусами.
По словам эксперта, лишний вес провоцирует инсульты, инфаркты и развитие других хронических болезней, которые ведут к инвалидизации. Ведь жировая ткань является источником хронического воспаления.
При этом снижать вес лучше всего под контролем врача. «Причем, прибегать к помощи специалиста нужно до возникновения ожирения — на этапе, когда происходит набор веса», — объяснила Ольга Шуппо.