Как снизить вес без спорта

Также надо сбалансировать ежедневный прием жира и белков. Их нужно употреблять на завтрак и обед. А идеальный ужин — это мясо птицы, овощи. Как утверждает врач, овощи в любом возрасте должны стать основой рациона. Их нужно употреблять ежедневно в объеме не менее килограмма и лучше всего сырыми, вареными или тушеными.