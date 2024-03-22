Ученые выяснили, чем пахнут подростки и малыши

Большинству родителей знакомы запахи комнаты их детей. Теперь ученые из Германии дали обоснованный ответ, почему спальня подростков может пахнуть мочой, мускусом и сандаловым деревом. Работа опубликована в журнале Communications Chemistry.
В ходе исследования специалисты вшили хлопчатобумажные заплатки в подмышечные области футболок и облегающих костюмов 18 младенцев в возрасте от нуля до трех лет и 18 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Одежду для эксперимента участники носили всю ночь. Таким образом ученые собрали образцы запаха тела добровольцев.
В каждой возрастной группе было одинаковое количество особей мужского и женского пола.
Анализ проб показал, что несмотря на их одинаковый химический состав, образцы с запахами подростков содержали более высокие уровни определенных кислот.
Такие запахи описываются как «сырные», «фруктовые, похожие на сушеную сливу», «затхлые и жирные», «козлиные», «восковые и мыльные», «землистые, травянистые» и «зеленый перец».
Также в образцах подростков были выявлены соединения, исходящий запах от которых ученые сравнили с запахом пота, мочи, мускуса и даже сандалового дерева. Тем временем пробы, взятые у малышей, пахли как фиалки или имели аромат мыла и духов.
Авторы предполагают, что некоторые различия в химическом составе могут быть результатом разницы в активности сальных и апокринных потовых желез, связанных с волосяным фолликулом, у подростков и младенцев.
Ранее ученые рассказали, как запах влияет на эмоции, память и здоровье.
Анна Морозова