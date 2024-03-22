Ученые выяснили, чем пахнут подростки и малыши

В ходе исследования специалисты вшили хлопчатобумажные заплатки в подмышечные области футболок и облегающих костюмов 18 младенцев в возрасте от нуля до трех лет и 18 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Одежду для эксперимента участники носили всю ночь. Таким образом ученые собрали образцы запаха тела добровольцев.