Нос по ветру. Учёные узнали, как запах влияет на эмоции, память и здоровье

«На второй день после прививки от ковида, совмещённой с назальной вакциной, когда аэрозоль впрыскивают в нос, появилось ощущение запаха гнилого мяса. Мясо я не мог ни есть, ни даже смотреть на него в течение двух недель».
Эта история, рассказанная московским врачом, — довольно редкая индивидуальная реакция на препарат в виде искажения обоняния. Однако COVID-19 действительно многим подпортил нюх. Значительная часть людей, переболевших ковидом, потом в течение долгих недель и даже месяцев не могли привычно чувствовать запахи. А если ты не ощущаешь аромат вкусной пищи, запах любимых духов или свежесть природы в парке или за городом, жизнь становится не в пример грустнее.
Не чует, чем пахнет
«В связи с этим люди получали достаточно серьезные эмоциональные проблемы и очень специфически себя ощущали. Исчезновение запахов принципиально влияло на чувство своеобразного внутреннего равновесия, — говорит семейный и подростковый психолог, доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков. — В обычной жизни мы, как правило, недооцениваем такое свойство, как обоняние. А это один из самых важных компонентов восприятия для человека — и объективный, и субъективный, и ассоциативный. На мой взгляд, лучше всего влияние запахов показал Патрик Зюскинд в своём романе “Парфюмер”. Достаточно вспомнить знаменитую сцену в приюте. Его хозяйка, подбиравшая младенцев, не чувствовала запахов (такая врождённая особенность), и они для нее все были абсолютно одинаковы в этом смысле. Она делала для них то, что необходимо, не больше и не меньше. Никаких эмоций, что называется».
Конечно, не только ковид может привести к проблемам с обонянием. Такие нарушения, как аносмия (человек вообще не чувствует запахов) и гипосмия (хуже ощущает запахи) возможны при респираторных инфекциях типа ОРВИ, аллергическом рините (насморке), травмах носа и черепа, длительном курении, приёме некоторых лекарств. Снижение обоняния — один из ранних признаков болезни Паркинсона и деменции. Различение запахов ухудшается к старости. Учёные даже установили, что пожилые люди со сниженным обонянием начинают медленнее ходить.
Искажённое обоняние
«Есть понятие искажённого обоняния — дизосмия, — говорит кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского политеха Екатерина Баньковская. — И оно проявляется не только при заболевании ковидом. Например, может возникать у студентов при очень большой учебной нагрузке. Во время студенчества я по себе замечала, что к концу недели возникало чувство, что вокруг меня пахнет металлом. Беременные женщины обычно чувствительнее к запахам, у них меняются ощущения, скажем, то, что казалось приятным или нейтральным, начинает вызывать негативные эмоции. У каждой это может быть свое».
Безусловно, тот, кто перестал чувствовать запахи, от этого не умрёт, но лёгкая депрессия большинству в такой ситуации обеспечена. Кого-то это раздражает больше, кого-то меньше, а кого-то… радует.
«Пришел как-то в гости к своим знакомым, у обоих супругов аносмия. Говорю — это можно вылечить. Но приятель категорически отказался. Он рассказал, что много курит, а жену раздражает запах табака. После болезни перестал раздражать, потому что она его просто не чувствует», — поделился историей из практики врач-психиатр.
«В принципе для человека жизнь без запаха не смертельна, — продолжает Баньковская. — Просто нехватка чего-то привычного, информационной составляющей. Но в целом качество жизни не поменяется в отличие от потери тактильной чувствительности, к примеру. Бывает врождённое заболевание, когда человек не чувствует температуру предметов. Вот это реальная опасность. Он может схватиться за горячее, не чувствуя этого, и получить сильный ожог».
Память включают запахи
Есть научные данные, что запахи тесно связаны с воспоминаниями. Есть запахи детства, с которыми у нас автоматически ассоциируются счастливые и не очень счастливые моменты детских переживаний.
«Человеческая память имеет уникальное свойство активизировать неожиданные воспоминания под воздействием определённого запаха, — объясняет кандидат фармацевтических наук. — Например, идет человек по улице, почувствовал какие-то запахи, у него это пробуждает какие-то воспоминания, мысли, он может даже четко представить себе некую картину».
Запахи — довольно сильное средство в психотерапии. «Когда мы начинаем работать с воспоминаниями не только через образ, но и через запахи, это помогает не просто восстанавливать картинку, а возвращаться эмоционально и смыслово в этот самый образ, — делится психолог Слободчиков. — Допустим, я очень люблю запах костра, горящих дров. У меня это ассоциации с моим детством, потому что часть его прошла в деревянном доме, где топили печку. Причем я мало что об этом фактически помню, но как раз ассоциативно запахи меня возвращают в тот период».
Унюхать свою половинку
Есть красивая теория о том, что люди подбирают себе партнёров по запаху. Химические вещества, которые притягивают мужчин и женщин друг к другу, называются феромонами. Они вырабатываются в организме и выделяются через потовые и сальные железы. Восприятие феромонов происходит бессознательно с помощью вомероназального органа в носу (орган Якобсона, или сошник).
«Запах — один из самых древних инстинктов, механизмов распознавания “свой-чужой” во всём животном мире, в том числе людей, — поясняет психолог. — Есть знаменитый эксперимент, который ставили французские неонатологи. Взяли десять похожих младенцев — пять девочек и пять мальчиков, поровну белых и цветных. Затем пригласили матерей, чтобы они их опознали. Одна мать-афроамериканка опознала своего младенца именно по запаху».
Есть данные исследований, что человек может физически уловить запах страха. «Это не просто запах пота, это выделяющаяся сложная биохимическая субстанция, — отмечает психолог. — Есть запах у старости, у молодости. Заболевающего человека тоже можно вычислить по запаху. Все великие врачи от Гиппократа до Пирогова писали, что существует специфика распознавания здоровья и болезни (например, половой сферы, кожных
А вот понять по запаху, что за человек перед тобой, вряд ли получится. «Утверждать, что хорошие люди хорошо пахнут, а плохие — отвратительно, нельзя, — считает эксперт. — То, каким парфюмом, кремом, мылом, одеждой пользуется человек, говорит лишь о его индивидуальных предпочтениях и о том, какой образ он хочет создать для окружающих. Реальные черты его личности могут к этому образу не иметь никакого отношения».
Пять интересных фактов про запахи
Младенцы начинают чувствовать запахи ещё до рождения, то есть находясь в животе у мамы. Учёные установили с помощью ультразвукового 4D-сканирования, что даже мимика малышей различается в зависимости от того, какой ароматизатор употребила мама (капсула с ароматизатором капусты или моркови).
Весной и летом люди острее ощущают запахи из-за более высокой влажности и температуры воздуха.
Доказано, что люди не могут чувствовать запахи во сне. Поэтому реклама, где герои просыпаются от бодрящего аромата кофе, не совсем достоверна.
Один и тот же запах может вызывать как позитивные, так и негативные эмоции у разных людей. Однако есть запахи, которые нравятся большинству. Например, запах свежеиспечённого хлеба, что умело используется продавцами для увеличения продаж. Цветочные, фруктовые и природные запахи (моря, леса
Специфический запах старости или пожилого человека объясняется накоплением в коже особых веществ — продуктов жирных кислот. «Сладкий» запах младенцев обусловлен наличием первородной смазки на коже детей, который кажется многим вкусным.
Кстати
Запахи делятся на семь основных групп: камфорный, мускусный, цветочный, мятный, эфирный, едкий, гнилостный. Всего же мы способны различать от 2 тыс. до 10 тыс. различных запахов.