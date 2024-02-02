Нос по ветру. Учёные узнали, как запах влияет на эмоции, память и здоровье

«В связи с этим люди получали достаточно серьезные эмоциональные проблемы и очень специфически себя ощущали. Исчезновение запахов принципиально влияло на чувство своеобразного внутреннего равновесия, — говорит семейный и подростковый психолог, доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков. — В обычной жизни мы, как правило, недооцениваем такое свойство, как обоняние. А это один из самых важных компонентов восприятия для человека — и объективный, и субъективный, и ассоциативный. На мой взгляд, лучше всего влияние запахов показал Патрик Зюскинд в своём романе “Парфюмер”. Достаточно вспомнить знаменитую сцену в приюте. Его хозяйка, подбиравшая младенцев, не чувствовала запахов (такая врождённая особенность), и они для нее все были абсолютно одинаковы в этом смысле. Она делала для них то, что необходимо, не больше и не меньше. Никаких эмоций, что называется».