Ученые выяснили, чего боится горожанин в XXI веке

Современный мегаполис может стать причиной множества тревог и фобий у горожан. Но как их отличить и можно ли научиться жить с ними? Об этом изданию Naked Science рассказала заведующая лабораторией городского благополучия и здоровья НИИ урбанистики и глобального здоровья Московского городского педагогического университета (МГПУ) Елена Нехорошева.

Не существует точной цифры, указывающей на общее количество фобий, поскольку люди могут испытывать страх по отношению практически к любому объекту или ситуации. Поэтому их количество постоянно меняется и зависит от индивидуальных особенностей человека и культурных факторов. Однако некоторые фобии более распространены, чем другие. Например, исследование, проведенное Гарвардским университетом, показало, что в любом мегаполисе примерно 7,7−12,5% населения могут испытывать специфические фобии в течение жизни​.

Самые распространенные:



Клаустрофобия — боязнь замкнутых и тесных пространств, вроде переполненного метро в час пик или узкой темной подворотни. Человек чувствует, что его зажимают со всех сторон, начинает задыхаться, сердце бешено колотится.

Агорафобия — когда открытые и слишком обширные городские пространства вызывают ощущение беспомощности и тревоги. Частным ее случаем является акрофобия — боязнь высоты.

Социофобия — боязнь оказаться в центре внимания среди толпы людей, страх публичных выступлений.

Криминальные страхи, связанные с возможными нападениями, ограблениями, терактами.

Все эти выводы подтверждают научные исследования. Например, специалисты Колумбийского университета в ходе крупномасштабного исследования выявили прямую связь между загрязнением городского воздуха, социальным неблагополучием и ростом тревожных расстройств среди городского населения.

Ученые Оксфордского университета в своем исследовании констатировали рост в городской среде так называемых «биофобий» — страхов перед объектами дикой природы (пауков, змей). Исследователи Центрального института психического здоровья (Германия) совместно с Макгиллским университетом (Канада) установили, что у горожан тревожные расстройства и депрессии возникают на 20−30% чаще по сравнению с сельскими жителями.

В своей книге «Стресс в большом городе» немецкий психиатр Мазда Адли упоминает такие типичные места страхов, как пригородные станции, метро, подземные гаражи, парковки, неосвещенные тропинки. В подобных местах и в самом деле высок риск подвергнуться нападению. Однако есть в пространстве мегаполиса места, к которым подсознательно возникает особая настороженность и даже опасение.

В числе таких зон повышенного беспокойства чаще всего называют:



Вокзалы, особенно пригородные;

Подземные переходы и станции метрополитена:

Гаражи и паркинги;

Заброшенные здания;

Некоторые парки и скверы.

В таких местах объективно повышен риск столкнуться с преступниками, а архитектурное устройство этих пространств действует угнетающее — темнота, теснота, запутанность, закрытость. Отчасти наш страх в мегаполисе носит некий архаичный характер. С давних времен человек инстинктивно опасается темных пещер, чащоб, подземелий — как потенциального пристанища хищников и врагов. Особенно ярко этот ассоциативный страх проявляется в детском и подростковом возрасте.

Как правило, у каждого мегаполиса есть места и целые зоны, которых опасаются юные горожане — заброшенные или полуразрушенные строения, закрытые и мрачные дворы-колодцы, переходы с сомнительной репутацией. Подобные локации обрастают слухами и городскими легендами. Любопытно, что со временем реальная криминогенная опасность такого места может снизиться, а вот страх перед ним остается.

Архитектура тоже выполняет важнейшие психологические функции. К сожалению, в современных городах преобладают архитектурные формы, травмирующие психику. Это прежде всего несоразмерные человеку пространства — либо чрезмерно большие, либо, напротив, тесные. Также отсутствие или недостаток освещения, закрытость обзора, хаотичность планировки, обилие углов и закоулков, резкие перепады высот. Все это лишает чувства безопасности и контроля.

Отдельно стоит сказать про феномен высотных зданий в современных мегаполисах. Небоскребы нависают над человеком гигантской грозной стеной, заставляя ощутить собственную малость и уязвимость. Масштабный дисбаланс рождает психологический дискомфорт и даже страх — мегалофобию. Хаотичность и непредсказуемость архитектурных форм (зданий, мостов, эстакад) заставляет потерять ощущение целостности и гармонии пространства и утратить внутреннюю опору, рождая рассеянность, дезориентацию, беспокойство.

Что можно сделать? Прежде всего, не стоит избегать и игнорировать свою тревогу. Необходимо честно признать для себя ее наличие и понять, что это нормально — испытывать страх. Попытки убежать от него контрпродуктивны, поскольку они никуда не исчезают, а лишь отбрасываются в бессознательное, продолжая оказывать влияние изнутри. Это осознание объективных триггеров помогает отделить себя от своих страхов и не воспринимать их как часть личности.

Нужно научиться сострадательно относиться к себе и проявлять «тактичность» в сложные моменты:



Можно попробовать успокаивающие техники дыхания, релаксации, визуализации.

Находить возможности время от времени бывать в местах, где ощущается безопасность и комфорт — дома, в любимых парках или кафе.

Если страх мешает жить, стоит обратиться за помощью к психотерапевтам, занимающимся работой с фобиями.

Стремиться менять среду под себя, проявляя разумную активность. Благоустраивать пространство своей квартиры, участвовать в жизни дома и двора.

Постепенно такие действия позволят нам чувствовать себя сильнее и увереннее в городской среде. Главное в преодолении страхов — найти в себе силы их принять и не отождествлять их со своей личностью. Страх — временное состояние. За его пределами нас ожидает свобода, вера в себя и открытость миру. И это то состояние, к которому мы можем привести себя сами, проявив мужество, терпение и доброту к самим себе.

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