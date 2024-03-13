Ученые выделили четыре основных типа сна

Ученые из разных высших учебных заведений США и Университетской больницы в Мотоле (Чехия) проанализировали данные о сне американцев и выявили четыре паттерна, которые характеризуют особенности сна большинства людей. Исследование опубликовано в журнале Psychosomatic Medicine.
Авторы работы взяли данные 3638 жителей США, участвовавших в исследовании среднего возраста в Соединенных Штатах. В распоряжении ученых была информация о графике сна (регулярность, продолжительность, субъективная удовлетворенность сном, бодрость днем), а также о типах хронических заболеваний и их количестве. Также были учтены такие факторы, как пол, возраст, раса, образование, семейное положение, количество детей, занятость, курение, употребление алкоголя и физическая активность.
На основе полученных данных специалисты выделили четыре типа людей по особенностям сна:
- Спящие достаточно. Такие люди соблюдали оптимальный график и от 7 до 9 часов минимум четыре раза в неделю.
- Спящие по выходным. Такие люди спали нерегулярно и, чаще всего, недолго — менее семи часов. Однако в выходные продолжительность сна или увеличивалась и приравнивалась к норме, или превышала девять часов.
- Страдающие бессонницей. У людей были выражены симптомы бессонницы, в том числе сон менее семи часов, усталость днем и трудности с засыпанием.
- Недосыпающие. В этой группе оказались люди, которые спали хорошо, как и «спящие долго», но им больше четырех раз приходилось дремать днем, чтобы чувствовать себя хорошо.
К последним двум группам отнесли 77% участников исследования. Оба графика сна были неоптимальными для людей, а бессонница еще и повышала риск хронических заболеваний, включая болезни сердца и сосудов, сахарный диабет и депрессию, на 72−188%. При этом между «спящими по выходным» и болезнями связи выявлено не было.
Авторы работы призвали разрабатывать различные программы, которые будут популяризировать здоровый сон и напоминать о его значимости для качества жизни. По их мнению, если не получается полностью перестроить режим, то можно хотя бы соблюдать гигиену сна: не пользоваться мобильными телефонами в постели, регулярно заниматься спортом, не употреблять кофеин в вечернее время.
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Анна Морозова.