Ученые выделили четыре основных типа сна

Авторы работы призвали разрабатывать различные программы, которые будут популяризировать здоровый сон и напоминать о его значимости для качества жизни. По их мнению, если не получается полностью перестроить режим, то можно хотя бы соблюдать гигиену сна: не пользоваться мобильными телефонами в постели, регулярно заниматься спортом, не употреблять кофеин в вечернее время.