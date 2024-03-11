Не спится: как наладить режим сна и быстрее засыпать

Не стоит «сов» заставлять становится «жаворонками» и наоборот. Вместо этого лучше прислушаться в потребностям своего организма. Но если действительно надо изменить режим своего сна, то лучше всего его сдвигать на 15 минут каждый день, пока вы не достигните нужного вам временного промежутка. Специалисты говорят, что худшее, что люди могут сделать, — это резко начать просыпаться на час раньше или позже.