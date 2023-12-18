Ученые впервые зафиксировали изменения в мозге при медитации

До сих пор не было изучено, как медитация влияет на человеческий мозг. Поэтому международная команда ученых решила изучить процесс при помощи электроэнцефалографии (ЭЭГ). Исследователи сосредоточились на изменениях, происходящих в сознании опытного практикующего, когда он входит в состояние транса. Работа опубликована в журнале Neuropsychologia.

Эксперты обратили внимание на ниродхи — феномен, при котором практик медитации теряет сознание на время, а по возвращению в реальный мир испытывает изменения в мыслительном процессе и восприятии. Материалом для проведения исследования послужили 37 таких случаев, за каждым из которых в течение четырех месяцев следили при помощи ЭЭГ.

Анализ полученных данных показал, что в затылочных и теменных областях головного мозга снижается альфа-активность (низковольтная активность головного мозга, регистрируемая в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами в темноте) за 40 секунд до «отключения» от мира во время ниродхи. При этом тета-активность (обычно проявляется при сне и отвечает за качественное усвоение информации, участвует в самообучении) незначительно повышалась в центральной, теменной и правой височных областях мозга. Бета- и дельта-волны (связаны с процессами внимания и сном соответственно), не изменились.

Полученные результаты наглядно продемонстрировали способность практиков модулировать состояние своего сознания, поэтому, считают специалисты, это заслуживает нейрофизиологического изучения.

Ранее при помощи ЭЭГ ученые узнали, как человеческий мозг оценивает вину.

Анна Морозова