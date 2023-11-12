Как человеческий мозг оценивает вину

Человеческий разум не любит совершать ошибки и обрабатывает полученную информацию, чтобы не повторять их. Новое исследование ученых из Университета Айовы показывает, как этот удивительный орган всего за одну секунду может отличить результат, вызванный человеческой ошибкой, от результата, в котором индивид не виноват напрямую. Научная работа была опубликована в журнале Neuroscience.

Во время экспериментов исследователи также обнаружили, что в случае совершения человеческой ошибки мозгу требуется дополнительное время, чтобы систематизировать и сообщить о ее наличии остальному телу, чтобы избежать повторения. Ученые попросили 76 молодых людей посмотреть на группу стрелок и выбрать правильное направление, которое указывала конкретная. Почти каждый раз, когда испытуемые отвечали (почти всегда правильно), на экране появлялся треугольник.

Однако время от времени на экране появлялся другой символ (якорь, лягушка, вертолет и т. д. ), призванный имитировать неправильный или неожиданный (для мозга) результат. При этом он появлялся даже тогда, когда субъект отвечал правильно. Исследователи измеряли через три разных интервала времени (350, 1700 и 3000 миллисекунд), как мозг реагировал на ситуации со стандартным исходом (треугольник) и неожиданным исходом (другой символ).

Они обнаружили, что орган может различать два результата примерно через одну секунду (1000 миллисекунд), и что если причиной результата является человеческая ошибка, мозг остается активным еще две-три секунды. Это означает, что мы осознаем, что была допущена ошибка, и, по сути, хотим извлечь из этого опыта урок. Авторы исследования также измерили мозговые волны с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ) кожи головы и наблюдали за нервной активностью испытуемых.

Предыдущие исследования показали, что мозг может распознавать случаи, когда произошла человеческая ошибка. Однако долгое время бушевали споры о том, была ли реакция мозга на результат одинаковой независимо от того, по чьей вине она была совершена. Результаты новой работы показывают, что мозг действительно различает ошибку или ее отсутствие и передает эту информацию остальному телу.

Недавно ученые обнаружили новое человеческое чувство осязания. В дальнейшем открытие поможет людям с кожными заболеваниями.

Олеся Маевская