Ученые обнаружили новое человеческое чувство осязания

Раньше считалось, что ощущения могут передаваться только нервными окончаниями в коже и вокруг волосяных фолликулов. Команда ученых из Имперского колледжа Лондона в Великобритании обнаружила, что клетки в части волосяного фолликула, называемые внешней корневой оболочкой (ORS), имеют высокий процент сенсорных рецепторов. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Авторы работы получили лабораторные культуры клеток волосяного фолликула человека вместе с сенсорными нервами. Когда клетки подвергались механической стимуляции, сенсорные нервы рядом с ними также активировались, показывая, что прикосновение было зарегистрировано.

Также эксперименты показали, что нейротрансмиттеры (химические мессенджеры, передающие сообщения между нервными, мышечными клетками и железами) серотонин и гистамин высвобождаются клетками ORS через крошечные мешочки (везикулы) в качестве способа передачи сигналов окружающим клеткам. При этом процесс запускается даже если механорецепторы (чувствительные к прикосновению нервные клетки) чувствуют нежнейшие и малейшие прикосновения.

Ранее ученые не выявляли и не исследовали связь внешней корневой оболочки и механорецепторов. Стоит отметить, что в этом исследовании эксперименты проводились с использованием клеток кожи, а не клеток волосяных фолликулов: в этом случае выделялся гистамин, но очень мало серотонина.

Это говорит об уникальном процессе, в котором задействованы клетки ORS. Учитывая, что гистамин играет значительную роль в некоторых воспалительных заболеваниях кожи, включая экзему, возможно, что дальнейшие исследования волосяных фолликул могут привести к улучшению лечения и профилактических мер.

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Олеся Маевская