Ученые впервые за тысячи лет реконструировали лицо Данте

Первое, на что стоит обратить внимание, — облик Данте создавался на основе информации, содержащейся в биографии, составленной писателем Боккаччо. Оттуда известно, что у него было вытянутое лицо, орлиный нос и большие глаза. Однако Боккаччо не знал того, о ком он пишет, лично и получал данные для работы от людей, близких поэту или проживающих вместе с ним.