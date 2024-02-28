Ученые впервые за тысячи лет реконструировали лицо Данте

Впервые за семь тысяч лет общественность наконец-то увидела лицо человека, создавшего представление об Аде, — Данте Алигьери. Ученые смогли восстановить внешность писателя, используя его череп. Об этом пишет Daily Mail.
Данте стал иконой западной литературы, создав поэму «Божественная комедия», в которой рассказывается о путешествии в Рай, Чистилище и Ад. Именно описание последнего после выхода произведения стало стандартным: девять кругов, в которых заключены преступники и грешники, получающие ироничные наказания за свои поступки.
Несмотря на наследие, самые популярные портреты Данте были созданы спустя долгое время после смерти автора. До сих пор его внешность была окутана тайной. Однако теперь ученые восстановили ее и объяснили, почему традиционное изображение писателя оказалось не очень удачным.
Первое, на что стоит обратить внимание, — облик Данте создавался на основе информации, содержащейся в биографии, составленной писателем Боккаччо. Оттуда известно, что у него было вытянутое лицо, орлиный нос и большие глаза. Однако Боккаччо не знал того, о ком он пишет, лично и получал данные для работы от людей, близких поэту или проживающих вместе с ним.
Специалисты, воссоздавшие внешность Данте, сделали два варианта. К первому ученые применили объективный подход, реконструировав лицо в серых оттенках, без волос и с закрытыми глазами.
Второе изображение имеет субъективные элементы, такие как волосы, цвет кожи, глаз и одежды в соответствии с самыми популярными изображениями поэта.
Ранее было воссоздано лицо женщины с искусственно деформированным черепом.
Анна Морозова