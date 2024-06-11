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Ученые восстановили лицо царя Секененра Таа II из Древнего Египта

Он погиб от рук врагов в XVI веке до нашей эры.

Источник: OrtogOnLineMag

Исследователи из Университета Флиндерса восстановили лицо древнеегипетского царя XVII династии Секененра Таа II. Их работа опубликована в журнале OrtogOnLineMag.

Эксперты создали несколько виртуальных реконструкций: нейтральную в серых тонах; с темной кожей, карими глазами, темными волосами и макияжем; с боевыми топорами, от ударов которыми перед смертью пострадала голова царя.

Известно, что Секененра Таа II жил во времена так называемого Второго переходного периода. Египет тогда находился в раздробленном состоянии. В XVI веке до нашей эры наряду с другими правителями Секененра Таа II вел освободительную борьбу египтян против иноземных захватчиков.

Мумию царя нашли в 1881 году в фиванском тайнике в Дейр-эль-Бахри. Исследователи изучили ее и выяснили, что Секененра Таа II трагически погиб примерно в 40 лет. Ученые предполагают, что противники захватили его в бою, связали и избили боевым оружием, из-за чего он и скончался.

Ранее археологи и генетики из Германии провели исследование, чтобы выяснить, каким образом кельтские правители получали власть. Оказалось, что она не передавалась по наследству. Также стало известно, что эти правители сомневались в верности своих жен.

Айгуль Сабитова