Ученые восстановили лицо царя Секененра Таа II из Древнего Египта

Мумию царя нашли в 1881 году в фиванском тайнике в Дейр-эль-Бахри. Исследователи изучили ее и выяснили, что Секененра Таа II трагически погиб примерно в 40 лет. Ученые предполагают, что противники захватили его в бою, связали и избили боевым оружием, из-за чего он и скончался.