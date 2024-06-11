Ученые восстановили лицо царя Секененра Таа II из Древнего Египта

Исследователи из Университета Флиндерса восстановили лицо древнеегипетского царя XVII династии Секененра Таа II. Их работа опубликована в журнале OrtogOnLineMag.
Эксперты создали несколько виртуальных реконструкций: нейтральную в серых тонах; с темной кожей, карими глазами, темными волосами и макияжем; с боевыми топорами, от ударов которыми перед смертью пострадала голова царя.
Известно, что Секененра Таа II жил во времена так называемого Второго переходного периода. Египет тогда находился в раздробленном состоянии. В XVI веке до нашей эры наряду с другими правителями Секененра Таа II вел освободительную борьбу египтян против иноземных захватчиков.
Мумию царя нашли в 1881 году в фиванском тайнике в Дейр-эль-Бахри. Исследователи изучили ее и выяснили, что Секененра Таа II трагически погиб примерно в 40 лет. Ученые предполагают, что противники захватили его в бою, связали и избили боевым оружием, из-за чего он и скончался.
Ранее археологи и генетики из Германии провели исследование, чтобы выяснить, каким образом кельтские правители получали власть. Оказалось, что она не передавалась по наследству. Также стало известно, что эти правители сомневались в верности своих жен.
Айгуль Сабитова