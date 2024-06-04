Правители древних кельтов сомневались в верности своих жен

По мнению специалистов, матрилинейность традиционна для популяций, в которых распространены внебрачные связи и/или уверенность в отцовстве была слишком низкой. В таком случае правитель точно уверен в том, что племянник — сын родной сестры, а ребенок жены — совсем не обязательно является сыном. Следовательно, власть переходила к тому, кого можно назвать родственником со стопроцентной вероятностью.