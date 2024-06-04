Правители древних кельтов сомневались в верности своих жен

Кельты — это большая группа племен, близких по языку и материальной культуре и населявших в железном веке (I век до нашей эры — I век нашей эры) значительную часть Западной и Центральной Европы. Для этой культуры характерны курганные погребения. Некоторые из них отличаются богатым погребальным инвентарем. Например, рядом с телом умершего размещали оружие, украшения, наборы посуды и целые церемониальные повозки.
Ученые называют самые богатые курганы местом погребения правителей кельтов. В основном там похоронены мужчины. Обычно они были выше соплеменников по росту и крепче физически. Отсюда можно сделать вывод, что на престол восходил всегда самый сильный воин.
Однако эта гипотеза была опровергнута после того, как археологи обнаружили детские погребения с таким же богатым инвентарем. Следовательно, власть у кельтов не передавалась по наследству.
Археологи и генетики из Германии провели исследование, чтобы выяснить, каким образом кельтские правители наследовали власть. Для этого специалисты собрали образцы ДНК и данные по соотношению изотопов у скелетов, найденных в курганах на юго-западе Германии. Останки 31 человека, датированные 616−200 годами до нашей эры (то есть это гальштат и ранняя латенская культура), были извлечены из погребений с богатым инвентарем.
Исходя из результатов геномного исследования, специалисты выделили несколько близкородственных групп. Это может объяснять то, что правители были выше и сильнее своих подданных — они отличались от них по происхождению.
В двух самых богатых кельтских захоронениях исследователи обнаружили двух мужчин, которые были связаны родственными узами «дядя — племянник» или «дед — внук». Следовательно, наследие происходило по матрилинейной системе — родство между людьми определяется по принадлежности к материнскому роду.
По мнению специалистов, матрилинейность традиционна для популяций, в которых распространены внебрачные связи и/или уверенность в отцовстве была слишком низкой. В таком случае правитель точно уверен в том, что племянник — сын родной сестры, а ребенок жены — совсем не обязательно является сыном. Следовательно, власть переходила к тому, кого можно назвать родственником со стопроцентной вероятностью.
Ранее недалеко от Берлина было найдено золото кельтов.
Анна Морозова