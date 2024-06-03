«Мы провели генетический и изотопный анализ для останков кельтов, погребенных в курганах на территории юга современной Германии в 200−616 годы до н. э. Нам удалось раскрыть несколько семейных связей между представителями кельтской знати, некоторые из которых жили на расстоянии в 100 километров друг от друга. Анализ этих связей указывает на то, что власть в племенах кельтов передавалась по материнской линии», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа немецких палеогенетиков под руководством директора Института изучения истории человечества в Йене (Германия) Йоханнеса Краузе при расшифровке геномов древних кельтов, чьи останки были найдены в так называемых княжеских курганах. Так археологи называют особенно богатые кельтские захоронения, в которых были найдено большое число золотых украшений, бронзовой посуды и прочей утвари, предметов быта и даже повозок.
Историков давно интересует то, кто захоронен в этих княжеских курганах — правители, богатые жители поселений или святые люди, которым поклонялись местные племена кельтов. Для получения ответов на эти вопросы Краузе и его коллеги расшифровали и сравнили между собой геномы кельтов из нескольких соседних курганов, расположенных на юге Германии, а также определили доли изотопов стронция и кислорода в их костях для вычисления положения места их рождения.
Анализ указал на наличие сразу нескольких групп близкородственных индивидов, чьи останки были захоронены как в соседних курганах, так и в сильно удаленных друг от друга захоронениях, причем некоторые усопшие происходили родом не из тех регионов Германии, где они были захоронены. Это одновременно указало на то, что в этих курганах покоятся останки наследственных правителей, а также позволило ученым раскрыть характер передачи власти в кельтских сообществах.
В частности, изучение родственных связей между кельтами из курганов Эбердинген-Хохдорф и Асперг-Графенбюль указывает на то, что власть в их племенах передавалась по материнской линии, причем в некоторых случаях кельты практиковали близкородственные браки. Это отличало кельтов от большинства других народов Европы времен железного века, и сближает их с древними римлянами и этрусками, в чьих сообществах тоже иногда практиковалась передача власти по материнской линии, подытожили генетики.
О кельтах
Кельтами историки и антропологи называют большое число схожих по языку и культуре племен индоевропейского происхождения, которые проживали на территории Западной и Центральной Европы в железном веке и периодически вступали в конфликты с Древним Римом и германоязычными племенами. К их числу относились галлы, белги, лингоны, бойи, а также предки современных ирландцев, валлийцев, бретонцев, корнуэльцев и шотландцев.