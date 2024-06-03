Власть в племенах кельтов передавалась по материнской линии

Историков давно интересует то, кто захоронен в этих княжеских курганах — правители, богатые жители поселений или святые люди, которым поклонялись местные племена кельтов. Для получения ответов на эти вопросы Краузе и его коллеги расшифровали и сравнили между собой геномы кельтов из нескольких соседних курганов, расположенных на юге Германии, а также определили доли изотопов стронция и кислорода в их костях для вычисления положения места их рождения.