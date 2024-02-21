Ученые: видеоконтент негативно влияет на словарный запас детей

В исследовании приняли участие 302 родителя с детьми в возрасте от 17 до 30 месяцев (1,5−2,5 года). Взрослые подробно описывали, сколько времени и какой контент смотрел их ребенок. Также были собраны данные о причинах, по которым включался видеоконтент, например, было ли это способом отвлечения внимания, обучения или успокоения. Также была получена информация о словарном запасе малышей и трех самых длинных предложениях, которые они могли сформулировать.