Ученые: видеоконтент негативно влияет на словарный запас детей

Вопросом о том, как на ребенка влияют гаджеты, обеспокоены не только родители, но и ученые. Специалисты из трех высших учебных заведений США обнаружили, что у детей от 17 до 30 месяцев, которые смотрели видео около двух часов в день, словарный запас наполнялся значительно хуже. Исследование опубликовано в журнале Acta Paediatrica.
В исследовании приняли участие 302 родителя с детьми в возрасте от 17 до 30 месяцев (1,5−2,5 года). Взрослые подробно описывали, сколько времени и какой контент смотрел их ребенок. Также были собраны данные о причинах, по которым включался видеоконтент, например, было ли это способом отвлечения внимания, обучения или успокоения. Также была получена информация о словарном запасе малышей и трех самых длинных предложениях, которые они могли сформулировать.
Однако ученые заметили, что если родители не оставляли ребенка одного во время просмотра, а взаимодействовали с ним и комментировали происходящее на экране, негативный эффект на словарный запас снижался.
Ученые посоветовали родителям уменьшать количество экранного времени для своих детей от 17 до 30 месяцев. Если же это сделать невозможно, то важно общаться с ребенком во время просмотра контента, поскольку освоение языка до 36 месяцев играет большую роль в общем развитии человека.
Если есть возможность, то детям до трех лет лучше не давать пользоваться гаджетами. Дело в том, что любое количество экранного времени в этом возрасте приводит к нетипичному сенсорному поведению, связанному с аутизмом и СДВГ.
Анна Морозова