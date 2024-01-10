Стало известно, почему детям нельзя пользоваться гаджетами
Дело не в нагрузке на зрение.
Дело не в нагрузке на зрение.
Ученые из Университета Дрекселя (Филадельфия) выяснили, что любое количество экранного времени приводит малышей к нетипичному сенсорному поведению, связанному с аутизмом и СДВГ. Исследование опубликовано в JAMA Pediatrics.
Навыки сенсорной обработки необходимы для правильного восприятия окружающего мира. Маленьким детям особенно важно их развивать, так как они только начинают познавать мир, используя все возможные органы чувств, а именно обоняние, осязание, зрение, слух и вкус.
В своей работе специалисты использовали данные Национального детского исследования, собранные в период с 2011 по 2014 год. Родителей малышей в возрасте 12, 18 и 24 месяцев спрашивали о том, смотрел ли их ребенок фильмы или видео и если да, то какое количество часов они это делали.
Результаты показали, что каждый дополнительный час экранного времени увеличивает риск возникновения у ребенка сенсорных трудностей. Дети с подобными нарушениями чересчур чувствительны к свету и громким звукам. Также может возникнуть проблема с недостаточной восприимчивостью к внешним раздражителям. Такие дети ищут дополнительные стимулы, из-за чего, например, смотрят на яркую лампу или другой источник света, вертятся на месте, что-то жуют и постоянно прикасаются к предметам.
Ученые подчеркнули, что такие правила не относятся к видеочатам, так как социальные связи могут минимизировать негативные последствия от использования электронных устройств.
Ранее в КНР разработали законопроект, устанавливающий правила безопасного использования смартфонов и интернета несовершеннолетними.
Анна Морозова