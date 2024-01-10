Стало известно, почему детям нельзя пользоваться гаджетами

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Ученые из Университета Дрекселя (Филадельфия) выяснили, что любое количество экранного времени приводит малышей к нетипичному сенсорному поведению, связанному с аутизмом и СДВГ. Исследование опубликовано в JAMA Pediatrics.

Навыки сенсорной обработки необходимы для правильного восприятия окружающего мира. Маленьким детям особенно важно их развивать, так как они только начинают познавать мир, используя все возможные органы чувств, а именно обоняние, осязание, зрение, слух и вкус.

В своей работе специалисты использовали данные Национального детского исследования, собранные в период с 2011 по 2014 год. Родителей малышей в возрасте 12, 18 и 24 месяцев спрашивали о том, смотрел ли их ребенок фильмы или видео и если да, то какое количество часов они это делали.

Результаты показали, что каждый дополнительный час экранного времени увеличивает риск возникновения у ребенка сенсорных трудностей. Дети с подобными нарушениями чересчур чувствительны к свету и громким звукам. Также может возникнуть проблема с недостаточной восприимчивостью к внешним раздражителям. Такие дети ищут дополнительные стимулы, из-за чего, например, смотрят на яркую лампу или другой источник света, вертятся на месте, что-то жуют и постоянно прикасаются к предметам.

Специалисты советуют родителям ограничивать экранное время детей в возрасте от двух до пяти лет до одного часа, а ребенку младше 18−24 месяцев вовсе запретить пользоваться гаджетами.

Ученые подчеркнули, что такие правила не относятся к видеочатам, так как социальные связи могут минимизировать негативные последствия от использования электронных устройств.

Ранее в КНР разработали законопроект, устанавливающий правила безопасного использования смартфонов и интернета несовершеннолетними.

Анна Морозова