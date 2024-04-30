Ученые узнали, зачем лисам вытянутая морда

В холодном климате, где мелкие грызуны обитают глубоко под снегом, рыжие лисицы при помощи острого слуха отслеживают их местоположение, подпрыгивают и ныряют мордой в снег со скоростью до четырех метров в секунду, чтобы поймать добычу.
Лисицы принадлежат к семейству псовых, представители которого со временем развили длинные морды для стаевой охоты. Их вытянутые носы защищают от травм, которые можно получить при ударе о снег. Теперь ученые из Корнельского университета (США) узнали больше о таком поведении и механике, которая позволяет животным нырять за своей добычей. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Чтобы узнать больше о том, почему рыжие лисицы и песцы так искусны в нырянии, ученые отсканировали 13 черепов лисиц, а также других млекопитающих, таких как рысь и пума.
Затем черепа были напечатаны на 3D-принтере. К каждому из образцов ученые прикрепили датчик силы удара, а после этого каждую модель опускали в снег. При помощи полученных данных ученые построили компьютерные модели.
Также вытянутый нос позволяет животным быстро добраться до добычи. Скорость в холодных климатических условиях имеет большое значение, так как мыши очень чувствительны к движениям в окружающей среде и могут быстро убежать от хищника.
Другие поведенческие исследования показали, что перед прыжком лисицы встряхивают головами, прислушиваясь к шуршанию мышей или других животных под поверхностью снега, тем самым измеряя глубину источника звука.
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Анна Морозова