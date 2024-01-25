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13:19 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

«Чтобы лучше тебя слышать»: зачем большеухой лисе такие уши

И как она обходится без воды.

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6
фотографий
6
фотографий

В мире есть много удивительных животных, пропорции частей тела которых часто вызывают недоумение. И вот одна из них — большеухая лисица.

Этот небольшой зверек обитает в Африке. Его большие уши помогают улавливать даже подземные шумы, которые создают личинки. Питается животное в основном насекомыми и не тратит время на поиск воды, так как хватает той жидкости, что содержится в добыче.

Большие уши нужны еще и для регулирования температуры тела. Они не дают лисе перегреться в жарком климате африканских саванн и равнин. Дело в том, что на локаторах находится множество кровеносных сосудов, которые составляют основу охлаждения.

Большеухих лис можно смело считать отличными строителями. Чтобы спастись от хищников, они выкапывают глубокие норы с подземными лабиринтами внутри.

Не менее удивительными животными можно назвать и кошек. Оказалось, у них есть 276 различных выражений морды.

Анна Морозова

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