Ученые узнали, почему так сложно перейти на веганство

Несмотря на множество исследований, указывающих на пользу растительной диеты для здоровья и окружающей среды, ученые обнаружили неожиданное препятствие, мешающее многим совершить существенный переход от мяса и продуктов животного происхождения. В эксперименте Патриции Слебоды из колледжа Баруха и ее коллег из Университета Южной Калифорнии, в котором приняли участие более 7300 участников, люди с гораздо большей вероятностью выбирали вариант питания без мяса и молочных продуктов, если он не назывался «веганским».

Еду с маркировкой «продукт растительного происхождения» выбирали в 27% случаев, тогда как продукты с пометкой «веганские» выбирались только в 20%. «Эффект маркировки был наиболее выражен для людей, которые идентифицировавших себя как любители красного мяса», — написала команда в своей статье, которая была представлена ​​на ежегодной конференции Общества анализа рисков 2023 года.

Каждому участнику исследования был предоставлен выбор между двумя корзинами деликатесов — один с мясом и молочными продуктами, а другой без них. Люди были случайным образом распределены по пяти экспериментальным группам, в которых корзина без мяса и молочных продуктов была помечена как «веганская», «растительная», «полезная», «не причиняющая вреда окружающей среде» или «полезная и не причиняющая вреда окружающей среде». Независимо от условий, чаще всего выбиралась мясомолочная корзина.

Однако в группах, где корзина без мяса и молочных продуктов была помечена как «полезная и не причиняющая вреда окружающей среде», веганский вариант выбирали в 44% процентах случаев в противовес еде с маркировкой «веганская» — всего 20%. Исследование проводилось онлайн, поэтому оно может отражать только выбор покупок в Интернете, но результаты отражают культурное сопротивление веганству, которое широко распространено в более широком сообществе.

В то же время многочисленные исследования показывают, что большинство потребителей мяса на самом деле поддерживают принципы веганства, касающиеся здоровья, окружающей среды и этики. Более того, нельзя отрицать множество доказательств, указывающих на явную пользу для здоровья, включая потерю веса, снижение артериального давления, риска диабета и появления проблем с сердцем среди представителей разных этнических групп.

Психологи подозревают, что эти иррациональные противоречия являются следствием попыток успокоить когнитивный диссонанс — когда убеждения не совпадают с действиями. Эту конкретную форму назвали моральной шизофренией — например, конфликт между употреблением мяса и осознанием того, что веганство полезнее, экологичнее и экономически выгоднее.

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Таким образом, веганы заставляют нас осознавать наши собственные внутренние противоречия, за что мясоеды на них обижаются. Результаты исследования Слебоды и его коллег предполагают практический шаг на пути к повсеместному улучшению нашего выбора продуктов питания.

Недавно ученые выяснили, что веганство может улучшить здоровье сердца всего за 8 недель. Даже если до этого человек включал в свой рацион мясо.

Олеся Маевская