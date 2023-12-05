Веганство может улучшить здоровье сердца всего за 8 недель

Всего за два месяца у близнецов, посаженных на экспериментальную веганскую диету, наблюдалось снижение уровня инсулина, снижение веса и снижение уровня белка, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультом. Это показало исследование работников Стэнфордского университета, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Исследователи изучили показатели здоровья 22 пар здоровых однояйцевых близнецов — чтобы контролировать генетические различия, различия в воспитании и образе жизни — и разделили участников на две группы. Обе получали здоровую диету, содержащую овощи, бобовые, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи и семена. Единственная разница заключалась в том, что один из близнецов из каждой пары потреблял мясо, в то время как диета другого была строго растительной.

В течение первых четырех недель исследования обеим группам доставляли специально приготовленную еду на завтрак, обед и ужин, а также давали строгие инструкции относительно того, какие закуски им можно есть. Во второй части эксперимента, который продлился столько же, участникам пришлось продолжать диету, делая покупки и занимаясь приготовлением еды самостоятельно.

В то время как обе группы улучшили свое сердечно-сосудистое здоровье, наибольшие улучшения наблюдались у близнецов, соблюдающих растительную диету. У них не только снизился уровень инсулина на 20%, но и уровень липопротеинов низкой плотности (LDL-C). Этот белок транспортирует по организму молекулы жира, в частности холестерина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Оптимальный уровень холестерина ЛПНП составляет менее 100 мг/дл. Средний уровень до эксперимента составлял 118,5 мг/дл у всеядных животных, а затем снизился до 116,1. В группе веганов этот показатель увеличился со 110,7 до 95,5 мг/дл. Авторы объясняют, что исследование не было направлено на контроль потребления калорий, поэтому снижение уровня холестерина ЛПНП может быть связано с потерей веса теми, кто придерживается веганской диеты.

Недавно исследователи из Университета штата Орегон обнаружили, что приверженность вегетарианству и веганству не продлевает жизнь.

Олеся Маевская