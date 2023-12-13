Ученые узнали, какие мужчины имеют более высокую брачную ценность

Группа ученых-бихевиористов из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норти в Бразилии провела опрос, в ходе которого обнаружила, что люди считают мужчин, которые водят дорогие автомобили, более ценными. Речь идет как о возможном сексуальном и брачном потенциале, так и о привлекательности и уникальности личности в целом. Результаты исследования опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

Многим известен стереотип о том, что женщины ищут богатых мужчин, которые смогут обеспечить семью. Машина в какой-то мере является отражением достатка потенциального супруга, но официально ученые не изучали этот вопрос. Авторы научной работы провели два опроса с участием людей, водящих дорогие автомобили.

Исследовательская группа стремилась выяснить, как женщины и мужчины на самом деле относятся к обладателям дорогих машин и как они сами относятся друг к другу. В первом опросе респонденты делились своими представлениями о роскошных автомобилях и их владельцах, включая их отношение к семейным и интимным ценностям. Команда получила 171 ответ, 93 из которых — от женщин.

Чтобы предотвратить предвзятость, исследователи использовали в опросах примеры с вымышленными людьми. Во втором опросе респондентам-владельцам роскошных машинах были заданы вопросы о том, как они относятся к себе и своему месту в обществе и считают ли они, что станут лучшим партнером, чем тот, кто водит обычный автомобиль. Исследователи получили 409 ответов, 206 из которых были от женщин.

Анализируя полученные результаты опросов, исследовательская группа обнаружила, что большинство респондентов (как мужчин, так и женщин) считают, что мужчины, водящие дорогие автомобили, имеют более высокую брачную ценность и социально более активны (доминантны). Они считаются более компетентными и умными как в своей жизни, так и на работе.

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Большинство респондентов уверены, что личные или интимные отношения с такими мужчинами принесут им пользу. Исследователи обнаружили, что люди, которые водят роскошные автомобили, считают себя обладателями более высокого социального статуса и потому более уверены в себе. Также большинство из них считают себя наиболее выгодной партией для любого рода отношений.

Недавно ученые выяснили, что привлекательность помогает мужчинам строить карьеру. При этом внешность при продвижении по карьерной лестнице для женщин внешность не так важна.

Олеся Маевская