Ученые: привлекательность помогает мужчинам строить карьеру

Группа исследователей из Университета Осло и польской академии наук проанализировали данные 11 583 человек из Национального лонгитюдного исследования здоровья подростков, проведенного в США, и выявили связь между привлекательностью и социальной успешностью у двух полов. Результаты опубликованы в журнале Social Science Quarterly.

Ученые попытались понять, как физическая привлекательность, оценку которой респонденты давали в возрасте 15 лет, влияет на изменения социального статуса посредством карьерных успехов, получения лучшего образования и большего дохода через 20 лет.

Оказалось, что наиболее привлекательные женщины получили небольшое преимущество в продвижении по карьерной лестнице перед менее красивыми.

У мужчин обнаружена такая же тенденция: чем привлекательнее оценивалась респондентами его внешность, тем лучше были его результаты в карьере. Также симпатичные мужчины больше зарабатывали, имели более престижное место работы и получали лучшее образование.

Ученые подчеркнули, что к результатам проведенной работы нужно относиться с осторожностью, так как некоторые факторы могли быть не учтены. Например, хороший доход позволяет более тщательно следить за своей внешностью. Поэтому эксперты говорят, что требуются дополнительные исследования, чтобы выявить причинно-следственную связь.

Ранее стало известно, что на рынке труда в России сформировался гендерный парадокс. Женщины, несмотря на низкие зарплаты, удовлетворены работой больше, чем мужчины.

Анна Морозова