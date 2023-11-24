Ученые: привлекательность помогает мужчинам строить карьеру
Внешность при продвижении по карьерной лестнице для женщин внешность не так важна.
Внешность при продвижении по карьерной лестнице для женщин внешность не так важна.
Группа исследователей из Университета Осло и польской академии наук проанализировали данные 11 583 человек из Национального лонгитюдного исследования здоровья подростков, проведенного в США, и выявили связь между привлекательностью и социальной успешностью у двух полов. Результаты опубликованы в журнале Social Science Quarterly.
Ученые попытались понять, как физическая привлекательность, оценку которой респонденты давали в возрасте 15 лет, влияет на изменения социального статуса посредством карьерных успехов, получения лучшего образования и большего дохода через 20 лет.
Оказалось, что наиболее привлекательные женщины получили небольшое преимущество в продвижении по карьерной лестнице перед менее красивыми.
У мужчин обнаружена такая же тенденция: чем привлекательнее оценивалась респондентами его внешность, тем лучше были его результаты в карьере. Также симпатичные мужчины больше зарабатывали, имели более престижное место работы и получали лучшее образование.
Ученые подчеркнули, что к результатам проведенной работы нужно относиться с осторожностью, так как некоторые факторы могли быть не учтены. Например, хороший доход позволяет более тщательно следить за своей внешностью. Поэтому эксперты говорят, что требуются дополнительные исследования, чтобы выявить причинно-следственную связь.
Ранее стало известно, что на рынке труда в России сформировался гендерный парадокс. Женщины, несмотря на низкие зарплаты, удовлетворены работой больше, чем мужчины.
Анна Морозова