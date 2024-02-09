Ученые узнали, что превратило Землю в «снежок» на миллионы лет

Геологи из Сиднейского университета (Австралия) выяснили причину обледенения Земли, случившееся 700 миллионов лет назад. Тогда на протяжении 57 миллионов лет планета оставалась покрытой льдом от полюсов до экватора. Работа опубликована в журнале Geology.
Ученые при помощи системы компьютерного моделирования изучили тектонику плит и пришли к выводу, что столь сильное похолодание на Земле было вызвано низкой концентрацией углекислого газа (СО2) в атмосфере. В то время количество соединения почти полностью зависело от вулканов и поглощения углекислоты силикатными породами в процессе выветривания.
Около 717 миллионов лет назад из-за тектоники планеты вулканическая активность свелась к минимуму, а эрозия горных массивов в Канаде удалила значительную часть углерода из воздуха. В результате содержание СО2 в атмосфере упало до уровня оледенения — ниже 200 частей на миллион, что гораздо менее половины от нынешнего уровня.
Ученые опасаются, что этот ледниковый период может повториться и в наше время, так как тектоника Земли вновь замедляет вулканическую активность.
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Анна Морозова