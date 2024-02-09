Ученые узнали, что превратило Землю в «снежок» на миллионы лет

Около 717 миллионов лет назад из-за тектоники планеты вулканическая активность свелась к минимуму, а эрозия горных массивов в Канаде удалила значительную часть углерода из воздуха. В результате содержание СО2 в атмосфере упало до уровня оледенения — ниже 200 частей на миллион, что гораздо менее половины от нынешнего уровня.