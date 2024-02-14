Ученые узнали, что киты могут соблюдать традиции

Клювастые киты Брэда— один из самых загадочных видов китов, живущих на Земле. Они, как правило, обитают в местах, не гостеприимных для человека. В поисках добычи они могут погружаться на глубину почти что до одного километра в холодные воды Тихого океана. Поэтому эти млекопитающие не так хорошо изучены.
Однако в период с 2008 по 2019 год команда ученых из Университета Южной Дании наблюдала, как группа китов появлялась на глубине, которая составляла менее 300 метров, что не характерно для вида.
Как пишет Science Alert, в 2008 году специалисты проводили наблюдения близ Командорских островов. Они искали косаток и горбатых китов, поэтому просто отметили, что видели клювастых китов Брэда. Однако, заметив группу млекопитающих этого вида через пять лет, ученые поняли, что, скорее всего, она часто посещает один и тот же район на небольшой глубине.
Ученые начали уделять больше времени наблюдению за поведением клювастых китов, документируя, где появлялись животные и сколько раз. За 12 лет удалось зафиксировать в общей сложности 186 особей этого вида млекопитающих.
Популяции состояли в основном из 79 китов, которых видели в течение двух и более лет. Их назвали резидентами. Остальные 107 особей отнесли к переходной группе. Некоторые животные второго типа уходили и возвращались, но 61 экземпляр взаимодействовал в местной группой, а семь были замечены на мелководье, которое считается чуждым для вида.
По мнению исследователей, такое поведение говорит о культурных традициях и совместном использовании территории. «Временные обитатели не так хорошо знакомы с местными условиями, как местные жители, и поэтому они обычно ищут пищу на глубинах, обычных для их вида», — пояснили исследователи.
Как и в случае с другими животными, клювастые киты узнают преимущества местоположения от местной популяции, взаимодействуя с ней и копируя поведение. Таким образом, например, млекопитающие перенимают методы охоты на разные виды добычи. Со временем это становится культурной традицией, которая была впервые в истории замечена у клювастых китов.
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Анна Морозова