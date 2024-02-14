Ученые узнали, что киты могут соблюдать традиции

Клювастые киты Брэда— один из самых загадочных видов китов, живущих на Земле. Они, как правило, обитают в местах, не гостеприимных для человека. В поисках добычи они могут погружаться на глубину почти что до одного километра в холодные воды Тихого океана. Поэтому эти млекопитающие не так хорошо изучены.