Телята гладких китов своровали чужое молоко

В одном из заливов на юге Австралии зоологи несколько раз встречали теленка южного гладкого кита, который сосал молоко у двух неродственных ему самок, сопровождаемых их детенышами. При этом его мать каждый раз находилась рядом. Зоологи Кейт Спрогис из Университета Западной Австралии и Фредрик Кристиансен из Орхусского университета сказали, что, судя по всему, дополнительное питание пошло китенку на пользу: размерами он заметно превышает сверстников.

Ученые в августе и сентябре 2021 года исследовали залив Энкантер в Южной Австралии, где в прохладные месяцы года обитают самки южных гладких китов с потомством. Мелководье залива защищают млекопитающих от таких хищников, как косатки.

В течение почти трех недель специалисты наблюдали за китами с помощью дрона. За это время они увидели трех взрослых самок, у каждой из них имелось по одному детенышу.

Всего было замечено 22 взаимодействия между парами. Во время 11 из них телята из второй и третьей пар сосали молоко у своих матерей, а детеныш из первой старался покормиться от всех самок, с которыми встречался.

В большинстве случаев самки пытались уклониться от чужого детеныша, однако в остальных они позволяли чужому теленку пить молоко, даже когда их родной находился рядом.

Такое поведение оказывается выгодным только одному детенышу и его матери. Для других самок подкормка чужого теленка имеет негативные стороны. Дело в том, что они тратят на производство молока много энергии, которую получают из запасов подкожного жира и не могут восполнить, пока не вернутся к местам кормления в Субантарктике и Антарктике.

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Анна Морозова