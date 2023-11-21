Австралийских дельфинов уличили в воровстве рыбы из крабовых ловушек

Бутылконосые дельфины, обитающие в заливе Кумбана у берегов Западной Австралии, в очередной раз продемонстрировали недюжинные умственные способности, присущие этому виду. Они научились воровать рыбу, которую используют в качестве приманки в ловушках для крабов.

Дельфины наблюдают, как краболовы загружают приманку в сетчатые ловушки и как спускают их на океанское дно. Затем дельфины быстро суют свои вытянутые носы в ловушки, стаскивают рыбу с крючков, и только их и видели.

Краболовы пытаются по-всякому обмануть воров — прятать рыбу под ловушку или класть ее в пластиковый контейнер, но дельфины мгновенно учатся обходить все уловки и получать свое.

К примеру, если рыба находится под ловушкой, дельфины переворачивают ее с помощью своих мощных челюстей. А если приманку поместили в контейнер, дельфины открывают его крышку зубами.