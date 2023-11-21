Австралийских дельфинов уличили в воровстве рыбы из крабовых ловушек
Такое поведение китообразных заметили в Австралии.
Такое поведение китообразных заметили в Австралии.
Бутылконосые дельфины, обитающие в заливе Кумбана у берегов Западной Австралии, в очередной раз продемонстрировали недюжинные умственные способности, присущие этому виду. Они научились воровать рыбу, которую используют в качестве приманки в ловушках для крабов.
Краболовы пытаются по-всякому обмануть воров — прятать рыбу под ловушку или класть ее в пластиковый контейнер, но дельфины мгновенно учатся обходить все уловки и получать свое.
К примеру, если рыба находится под ловушкой, дельфины переворачивают ее с помощью своих мощных челюстей. А если приманку поместили в контейнер, дельфины открывают его крышку зубами.
По мнению кинорежиссера Акселя Гроссмана, снимающего фильмы о дикой природе и дельфинах залива Кумбана, эти морские млекопитающие занимаются воровством не только и не столько из-за голода. Во-первых, приманка — очень легкая добыча, фактически сервированная на дельфиньем «заднем дворе», поэтому ею грех не воспользоваться. Но в первую очередь дельфинам просто интересно учиться, и они любят повеселиться. Согласитесь, что воровство рыбы из крабовых ловушек — отличный способ развлечься.