Ученые: то, что ребенок слышит до рождения, формирует его мозг

Ученые из Падуанского университета в Италии обнаружили, что голос матери, который ребенок слышит, находясь в утробе, способствует развитию нервной системы младенца. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В эксперименте участвовали 33 новорожденных и их матери. На каждого младенца надели шапочку для проведения электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Процедура длилась несколько дней после рождения. Во время сна детям включали сказки на трех языках: французский, английский и испанский. Запись ЭЭГ начиналась перед воспроизведением историй, продолжалась во время чтения и еще минуту после окончания.

Исследователи выяснили, что у детей, слушавших сказки на французском языке, то есть на родном для их матерей, улучшилась работа областей мозга, отвечающих за восприятие речи и ее обработку. Наиболее сильные колебания фиксировались в тета-диапазоне, который, как показали предыдущие исследования, связаны с речью.

Ученые сделали вывод, что мозг новорожденного уже находится в оптимальном состоянии для эффективной обработки речи и языка. Нервная реакция младенцем на французский показывает, что внутриутробное знакомство с ним играет определенную роль в развитии нервной системы.

Ранее ученые выяснили, что знание иностранных языков помогает не только в общении.

Анна Морозова