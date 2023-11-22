Билингвы лучше переключаются между задачами, чем знающие один язык

Билингвы лучше, чем монолингвы, справляются с переключением внимания с одного на другое, игнорируя не имеющую отношения к делу информацию. К такому выводу пришли психолингвисты из Университета штата Флорида (США), статья которых опубликована в журнале Bilingualism: Language and Cognition.

Билингвами считаются люди, в детстве, до 9−12-летнего возраста, овладевшие двумя языками и продолжающие в равной мере активно ими пользоваться на протяжении жизни. Монолингвы — это те, кто в детстве овладел одним языком и, даже несмотря на последующее изучение иностранных языков, в основном общается только на нем.

Исследователи провели серию экспериментов с участием 350 билингвов и монолингвов в возрасте от 18 до 40 лет. Задания были специально разработаны таким образом, чтобы оценить способность участников обрабатывать новую информацию и контролировать свое внимание. Билингвы справились с заданиями лучше монолингвов, сумев более эффективно отсекать отвлекающую, не относящуюся к делу информацию.