Ученые связали цвет волос с продолжительностью жизни

Исследователи из Школы клинической медицины Кембриджского университета (Великобритания) выяснили, что у людей с определенным цветом волос вероятность дожить до старости гораздо выше, чем у других. Научная работа опубликована в журнале Nature.

В ходе исследования специалисты проанализировали ДНК более 500 тысяч человек, чтобы выяснить, есть ли связь между цветом волос, старением и долголетием.

Результаты показали, что рыжеволосые люди имеют больше шансов прожить дольше, чем остальные. Ученые предполагают, что это связано с генетическими особенностями, которые делают человека с таким цветом волос более устойчивым к определенным заболеваниям.

Люди с черными волосами также имеют высокие шансы на более долгую жизнь. Дело в том, что у них наблюдается высокое содержание меланина — черного пигмента, содержащегося в волосах, коже, а также в сосудистой, радужной и сетчатой оболочках глаза. Это химическое вещество защищает организм от вредного ультрафиолетового излучения и связанных с ним заболеваний, таких как рак кожи.

Ученые подчеркнули, что цвет волос — не единственный показатель продолжительности жизни. Есть и другие факторы, например, генетика, образ жизни, питание и уровень физической активности.

Ранее ученые назвали еще один фактор, влияющий на долголетие. Оказалось, что пожилые люди, обладающие финансовой грамотностью, живут дольше, чем те, кто не способен планировать траты.