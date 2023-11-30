Обнаружена связь между финансовой грамотностью и продолжительностью жизни

Чтобы выяснить, существует ли связь между финансовой грамотностью и высокой продолжительностью жизни, ученые провели исследование с участием 11 478 американцев и 11 298 британцев. Обе группы участников заполнили анкеты, которые включали вопросы о состоянии здоровья, ожидаемой продолжительности жизни испытуемых и о том, как они распоряжаются своими доходами и сбережениями.

Через 22 года после завершения первого этапа исследования (опроса) ученые зафиксировали, сколько участников ушли из жизни. Анализ показал, что люди, которые умело распоряжались деньгами и планировали будущие расходы, жили дольше, чем те, чей уровень финансовой грамотности был ниже. Эта корреляция сохранялась даже после статистического учета других факторов, которые могли повлиять на продолжительность жизни, таких как уровень дохода, возраст, пол и место проживания. Кроме того, люди, которые планировали будущие затраты, заявили о лучшем состоянии здоровья.