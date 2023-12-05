Ученые создают ИИ, способный распознавать некачественное вино

Ученые из Швейцарии и США разработали алгоритм, который способен определять происхождение вина на основе обычных химических анализов. Как передает The Guardian, исследователи использовали машинное обучение для распознавания этого вида алкоголя на основе едва заметных различий в концентрациях десятков соединений, что позволило им отследить происхождение напитков не только в конкретном регионе выращивания винограда, но и в поместье, где они были произведены.

Для обучения программы эксперты использовали газовую хроматографию. При помощи технологии были проанализированы 80 вин, изготовленных за 12 лет в семи разных поместьях региона Бордо во Франции. Этот метод обычно используется в лабораториях для разделения и идентификации соединений, входящих в состав смеси.

В процессе обучения алгоритм не искал отдельные соединения, а обрабатывал все химические вещества, обнаруженные в винах. Таким образом удалось создать наиболее надежную сигнатуру для каждого напитка. Программа сформировала таблицу, в которой были сгруппирован алкоголь с похожими сигнатурами.

В результате алгоритм помог выявить кластеры, соответствующие контрактным винодельням: вина из трех шато к северу от реки Дордонь были четко отделены от четырех шато к западу от реки Гаронна.

Создатели ИИ-модели говорят, что алгоритм можно будет использовать не только для определения мошеннического вина, но и для контроля качества напитка.

Ранее стало известно, что ухудшение климата улучшает вкус вина.

Анна Морозова