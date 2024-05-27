Ученые создали новый противозачаточный препарат для мужчин

Также авторы изучили свойства спермы мышей, которым вводили препарат. Оказалось, что количество сперматозоидов значительно не менялось, но подвижность в обеих группах была нарушена. Так, при исследовании яичек мышей, которым вводили высокие дозы препарата, обнаружили изменения морфологии сперматид, что свидетельствует о его влиянии на сперматогенез. Электронная микроскопия выявила тератозооспермию — высокое содержание сперматозоидов неправильного строения. Таким образом, низкие дозы препарата влияют на подвижность сперматозоидов, а высокие — на подвижность и на процесс сперматогенеза. Контрацептивный эффект был обратимым, препарат оказался безвредным в опытах на мышах.