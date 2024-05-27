Ученые создали новый противозачаточный препарат для мужчин

Ученые из США получили новый противозачаточный препарат для мужчин — ингибитор серин/треониновой киназы 33 (STK33). Статья исследователей опубликована в журнале Science.
STK33 обнаружили у многих животных. Этот фермент участвует в дифференцировке сперматозоидов. Исследователи нашли несколько потенциально эффективных соединений, способных связываться с STK33 и инактивировать его. Сначала ученые обнаружили несколько метаболически нестабильных соединений с высокой молекулярной массой. Модифицируя их, эксперты получили более стабильную молекулу CDD-2807, обладающую высоким сходством к STK33.
Ученые провели эксперимент на мышах. Соединение CDD-2807 предотвратило беременность у подавляющего большинства фертильных самок, которых содержали вместе с самцами, получавшими препарат (одна самка родила единственного мышонка).
Также авторы изучили свойства спермы мышей, которым вводили препарат. Оказалось, что количество сперматозоидов значительно не менялось, но подвижность в обеих группах была нарушена. Так, при исследовании яичек мышей, которым вводили высокие дозы препарата, обнаружили изменения морфологии сперматид, что свидетельствует о его влиянии на сперматогенез. Электронная микроскопия выявила тератозооспермию — высокое содержание сперматозоидов неправильного строения. Таким образом, низкие дозы препарата влияют на подвижность сперматозоидов, а высокие — на подвижность и на процесс сперматогенеза. Контрацептивный эффект был обратимым, препарат оказался безвредным в опытах на мышах.
Теперь авторам предстоит доказать эффективность и безопасность STK33 на людях.
Ранее стало известно, что искусственный интеллект начали подключать к ЭКО.
Айгуль Сабитова