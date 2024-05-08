«Непорочное зачатие» и редактирование генов: что нового в сфере репродуктологии?

Искусственный интеллект может стать решением проблемы. Благодаря программе эксперты могут более объективно ранжировать эмбрионы и оценивать потенциал генетического материала: это помогает не только решить, какой эмбрион использовать для будущей процедуры, а какой заморозить, но и определять наиболее подходящие для ЭКО гаметы (репродуктивные клетки, имеющие одинарный набор хромосом). Например, ИИ можно использовать для отбора подходящих сперматозоидов. Дело в том, что искусственный интеллект способен учитывать многие трудные для человеческого восприятия маркеры качества спермы: модель плавания, направление движения, а также соотношение размеров головы и хвоста отдельных сперматозоидов. Более того, ученые уверены, что ИИ поможет определить оптимальную комбинацию сперматозоидов и яйцеклеток для достижения наибольшей вероятности успеха при оплодотворении. Однако на этом плюсы применения искусственного интеллекта в сфере репродуктологии не заканчиваются: технология помогает оптимизировать затраченные на каждую процедуру ЭКО человеко-часы, а также способствует лучшей персонификации ключевых шагов лечения, таких как выбор и дозировка лекарств.