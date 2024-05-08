Ученые смоделировали падение человека в черную дыру

Черная дыра — это область пространства и времени в космосе, в которой гравитационное притяжение настолько сильное, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света и выше.
Попадание в черную дыру — это верная смерть, причем, как считается, одна из самых мучительных. Как и любой другой объект, затянутый в эту область, человек сильно растянется, как спагетти, и в итоге разорвется. Астрофизики также называют этот процесс спагеттификацией.
Ученые из Центра космических полетов имени Годдарда NASA создали интерактивную симуляцию, показывающую, как бы выглядело погружение в сверхмассивную черную дыру. Видео опубликовано на официальном сайте космического агентства.
Для создания симуляции ученые использовали суперкомпьютер, который за пять дней сгенерировал десять терабайт данных, которые и легли в основу видео. Ученые отметили, что на обычном компьютере создание ролика заняло бы десять лет.
В видео камера стартует примерно в 640 миллионов километров от черной дыры, масса которой в 4,3 миллиона раз превышает массу Солнца, и движется к ее центру. По мере приближения ярко-оранжевый аккреционный диск (горячий газовый диск, вращающийся вокруг области пространства и времени) и внутренняя структура, известная как фотонное кольцо, становятся более четкими.
Также видна тонкая фотонная атмосфера — кольцо света, которое формируется ближе к горизонту событий (граница черной дыры). Все элементы области, а также пространство и время искажаются по мере приближения к ее центру.
По словам специалистов, смерть человека, который попадет в черную дыру, наступит быстро. Многие опасаются, что Земля может попасть в эту область, однако шансы того, что она когда-либо будет поглощена, почти равны нулю. «Тот факт, что люди еще живы, говорит о том, что за всю историю планеты этого не случилось», — заключили астрофизики.
Ранее суперкомпьютер представил, когда вымрет человечество.
Анна Морозова