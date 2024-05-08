Ученые смоделировали падение человека в черную дыру

По словам специалистов, смерть человека, который попадет в черную дыру, наступит быстро. Многие опасаются, что Земля может попасть в эту область, однако шансы того, что она когда-либо будет поглощена, почти равны нулю. «Тот факт, что люди еще живы, говорит о том, что за всю историю планеты этого не случилось», — заключили астрофизики.