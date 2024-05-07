Суперкомпьютер предсказал, когда вымрет человечество

Поэтому изменения климата прогрессируют, и угроза таяния льдов становится все сильнее — если это произойдет, под водой окажутся сотни тысяч километров по всем побережьям. Новая компьютерная симуляция пришла к выводу, что человечеству «придет конец» спустя 250 миллионов лет — новость об этом появилась на сайте BGR.com.