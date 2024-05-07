Суперкомпьютер предсказал, когда вымрет человечество

Изменение климата — проблема, над которой сейчас бьются многие. Периодически появляются интересные идеи: например, запускать в космос пузыри, которые будут блокировать солнечную радиацию. Однако никакого реального решения пока не придумали.
Поэтому изменения климата прогрессируют, и угроза таяния льдов становится все сильнее — если это произойдет, под водой окажутся сотни тысяч километров по всем побережьям. Новая компьютерная симуляция пришла к выводу, что человечеству «придет конец» спустя 250 миллионов лет — новость об этом появилась на сайте BGR.com.
Симуляцию провели с помощью суперкомпьютера. В него загрузили разнообразные данные, связанные с текущим земным климатом, химической динамикой в океане, положением тектонических плит и биологическими процессами. Итог от симуляции: через 250 миллионов лет земная атмосфера будет перенасыщена углекислым газом. Вкупе с нагревающимся солнцем это сделает планету непригодной для людей.
Скорее всего, человечество погубит невозможность производить пищу в таких условиях — воды и еды станет гораздо меньше, и все млекопитающие начнут вымирать.
Но вообще гипотеза не такая уж безумная — согласно симуляции, средняя температура на планете будет 40−50 градусов Цельсия. Это неизбежно приведет к повышенной влажности, отчего жить на Земле станет еще труднее.
А еще суперкомпьютер способен определять массу звезд — читайте в материале.
Георгий Мазуркевич