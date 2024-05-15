Ученые считают, что вселенная может иметь форму тора

Если вы поедете по прямой, то будете все сильнее удаляться от места, из которого выехали. Если путешествовать по шару вроде нашей планеты, вы в какой-то момент вернетесь в точку, из которой начинали. Но, если вы отправитесь в путь по поверхности пончика, то вам не гарантировано ни то, ни другое.