Ученые придумали, как построить варп-двигатель

Варп-технология работает примерно так: фантастический двигатель изменяет ткань пространства-времени, накладывая одну точку трехмерного пространства на другую при помощи четвертого измерения, — и вот вы уже перенеслись на сотни световых лет, потому что с точки зрения четырехмерной вселенной находитесь там, где были. В фильме «Интерстеллар» это объясняют очень наглядно: герой складывает листок бумаги вдвое и пробивает его ручкой. Примерно так же варп-двигатель пробивает пространство — и теоретически позволяет перемещаться даже быстрее скорости света.