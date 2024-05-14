Ученые придумали, как построить варп-двигатель

Ученые утверждают, что варп-технология из сериала «Звездный путь» — это реальность. «Варп» — технология, благодаря которой космические корабли исчезают из одной точки, стремительно несутся через коридор с расплывающимися лучами света, а потом появляются в совсем другой части космоса. В другой популярной франшизе, «Звездных войнах», это называется «уйти в гиперпространство». Аналогичные технологии часто встречаются в научной фантастике. По мнению ученых, варп-движок действительно можно создать. Исследование опубликовано на портале Science.com.
Варп-технология работает примерно так: фантастический двигатель изменяет ткань пространства-времени, накладывая одну точку трехмерного пространства на другую при помощи четвертого измерения, — и вот вы уже перенеслись на сотни световых лет, потому что с точки зрения четырехмерной вселенной находитесь там, где были. В фильме «Интерстеллар» это объясняют очень наглядно: герой складывает листок бумаги вдвое и пробивает его ручкой. Примерно так же варп-двигатель пробивает пространство — и теоретически позволяет перемещаться даже быстрее скорости света.
В 1994 году мексиканский физик Мигель Алькубьерре опубликовал прорывное исследование, где показал, как может работать настоящий варп-двигатель. У проекта движка был только один недостаток: для работы он нуждался в отрицательной энергии, существование которой до сих пор не доказано (или, как вариант, в темной материи, гипотетическом космическом веществе, о котором тоже ведется множество споров).
Алькубьерре опубликовал свой проект в журнале Classical and Quantum Gravity — а теперь в этом же самом журнале вышло новое исследование, согласно которому никакие гипотетические субстанции для варп-двигателя не нужны.
Это переворачивает все, что мы знали о варп-двигателях. Благодаря новой модели можно смело утверждать, что этот фантастический сюжет в перспективе может стать частью нашей реальности.
Предложенная модель опирается на смесь традиционных и новаторских подходов к гравитации, которые позволяют создать варп-пузырь, внутри которого можно перемещать предметы с огромными скоростями, не выходя за пределы, изученные современной физикой.
Впрочем, это всего лишь одна теоретическая модель: даже если другие ученые подтвердят, что расчеты автора верны, построить такой двигатель человечество увидит очень нескоро. Даже сами авторы признают, что их статья — лишь еще один шаг на долгом пути по направлению к скоростным межзвездным путешествиям.
Джанни Мартире, генеральный директор компании Applied Physics, прибавляет: «Конечно, команду для подобных полетов готовить еще рано, но это исследование — предвестник новой эры возможностей. Человечество медленно, но неуклонно движется вперед к эпохе варповых путешествий».
Зато как пассажир вы можете подготовиться к варповым перелетам уже сейчас: недавно рассказывали, как сделать долгий перелет комфортнее.
Георгий Мазуркевич