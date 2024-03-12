Ученые: счастье — навык, который можно освоить

Счастье — это субъективное состояние, ощущение, которое можно описать положительными эмоциями и чувством удовлетворения. Оно может быть связано с различными факторами, включая общение с близкими людьми, достижение целей и удовлетворение тех или иных потребностей. Однако далеко не всех людей можно назвать счастливыми. Например, кто-то попросту не умеет радоваться и не понимает, как это делают окружающие.