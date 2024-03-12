Ученые: счастье — навык, который можно освоить

Счастье — это субъективное состояние, ощущение, которое можно описать положительными эмоциями и чувством удовлетворения. Оно может быть связано с различными факторами, включая общение с близкими людьми, достижение целей и удовлетворение тех или иных потребностей. Однако далеко не всех людей можно назвать счастливыми. Например, кто-то попросту не умеет радоваться и не понимает, как это делают окружающие.
Поэтому ученые из Бристольского (Великобритания) и Йельского (США) университетов решили проверить, могут ли знания о факторах, влияющих на ощущения счастья, помочь людям создавать и поддерживать его. Исследование опубликовано в журнале Higher Education.
Специалисты создали на базе учебных заведений курс «Наука о счастье» и привлекли к прохождению 905 студентов. Все они изучали рецензируемые исследования о счастье, проведенные психологами и нейробиологами. На основе данных о том, от чего у человека возникает это чувство, добровольцы формировали у себя полезные привычки, например, выполнение физических упражнений, медитативные практики и ведение дневника.
Из всех участников только 638 человек оценили самочувствие до и после прохождения модуля. Важно отметить, что авторы исследования собрали информацию о состоянии участников не только сразу после окончания обучения, но и спустя 12−29 месяцев.
На примере занятий в тренажерном зале, авторы объяснили, что единоразовое его посещение не сохранит результат навечно. «Как и в случае с физическим здоровьем, мы должны постоянно работать над своим психологическим состоянием, иначе улучшения будут временными. Вы должны взять на себя обязательство использовать то, чему научились, на регулярной основе», — прокомментировали специалисты.
Также исследователи получили и неожиданные результаты. Так, многие научно подтвержденные способы почувствовать себя счастливым связаны с вниманием к другим, а не к себе. Например, студентам помогло общение с незнакомыми людьми, которого они старались избегать, а тратить деньги на близких людей оказалось полезнее для эмоционального состояния.
Прогулки на природе также могут облегчить состояние и убрать негативные мысли. Ученые выяснили, что проведенный на улице досуг может помочь при депрессии.
Анна Морозова