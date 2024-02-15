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Ученые выяснили, что прогулка может помочь при депрессии

Физическая активность, включая ходьбу и йогу, приносит пользу при депрессии, при этом чем выше интенсивность движения, тем выраженнее эффект. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ.
Источник: РИА "Новости"

Ученые проанализировали данные 218 клинических испытаний, в которых приняли участие более 14 тысяч людей с депрессией. Ходьба, бег, йога, силовые тренировки, аэробика, тай-чи и цигун имели умеренный, а танцы — выраженный антидепрессивный эффект.

Особенно эффективна была активность, которую совмещали с психотерапией или приемом антидепрессантов. Несмотря на то, что ходьба и бег трусцой были эффективными как для мужчин, так и для женщин, силовые тренировки были более эффективны для женщин, а йога и цигун — для мужчин. Йога была полезнее для пожилых людей, в то время как силовые тренировки — для молодых.

Авторы признают, что качество доказательств остается низким, и очень мало испытаний контролировали состояние пациентов в течение одного года или более. Требуются дополнительные исследования, однако имеющихся доказательств достаточно, чтобы включить физическую активность в рекомендации по лечению депрессии.