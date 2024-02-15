Ученые выяснили, что прогулка может помочь при депрессии

Особенно эффективна была активность, которую совмещали с психотерапией или приемом антидепрессантов. Несмотря на то, что ходьба и бег трусцой были эффективными как для мужчин, так и для женщин, силовые тренировки были более эффективны для женщин, а йога и цигун — для мужчин. Йога была полезнее для пожилых людей, в то время как силовые тренировки — для молодых.